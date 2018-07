Vazoli é premiada com selo Melhores Franquias do Brasil

Premiação, que aconteceu no dia 26 de junho, é concedida pela revista Pequena Empresas Grandes Negócios

A Vazoli, maior franquia do setor de créditos do país, ganhou, pela terceira vez, o prêmio de Melhores Franquias do Brasil, concedido pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. A premiação aconteceu no último dia 26, no espaço de eventos Vila Vérico, em São Paulo. Foram 74 redes premiadas com a categoria cinco estrelas.

“Receber o prêmio, pela terceira vez, somente afirma que a família Vazoli está no caminho certo. São dez anos de muito trabalho e ainda temos muito pela frente”, comenta Eric Vaz de Lima, diretor da rede.

Considerada a maior rede de créditos do país, a Vazoli completa dez anos em 2018 com a marca de 100 unidades presentes em mais de 90 cidades espalhadas por 20 estados brasileiros. A empresa tem como meta fechar o ano de 2018 com mais de 130 unidades.

As franquias foram avaliadas em três quesitos: a qualidade da rede (o valor da marca, o investimento em marketing e a inovação), o desempenho da rede (a performance financeira) e a satisfação do franqueado (a avaliação do dono da unidade em relação aos serviços prestados pelo franqueador), na qual a Vazoli obteve a maior nota. As empresas premiadas farão parte do Guia de Franquias 2018/2019.