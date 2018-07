Internacional Shopping participa do Programa “Escola da Família” com informação ao público

Projeto envolve toda a região e oferece atividades gratuitas para pais e alunos aos finais de semana

Sempre em busca de projetos que apoiam os moradores da cidade, o Internacional Shopping anuncia parceria com a Secretaria de Ensino Guarulhos Norte para promover o Programa “Escola da Família”, um projeto idealizado para envolver pais e alunos na realização de diversas atividades aos finais de semana, como fabricação de pães, jogos de futebol e curso de informática.

O objetivo do Programa é incentivar atividades relacionadas como contação de histórias, oficina de culinária, jogos de futebol e cursos de informática, proporcionando momentos em família. Um dos projetos mais recentes foi a 2ª Caminhada de Outono, realizada coma participação de 22 escolas da região que promovem a integração de crianças e jovens com seus familiares. O evento contou com a participação de aproximadamente 600 alunos.

O Internacional Shopping possui um espaço reservado para levar informação sobre o projeto a quem visita o empreendimento, ressaltando suas principais características e mostrando os benefícios que a ação agrega para as escolas e comunidades de toda a região. O local reúne ainda imagens dos participantes durante a Caminhada.

“Apoiar projetos desse tipo é sempre muito importante. Nosso desejo, como um Shopping de grande circulação, é levar o máximo de informação para que a população de Guarulhos que frequenta nosso empreendimento conheça ainda mais o projeto, incentivando e apoiando iniciativas que ofereçam educação e lazer”, Edelcio Cazelato, Superintendente do Internacional Shopping.

Mais de 20 unidades escolares da cidade de Guarulhos fazem parte do programa. Em 2017, cerca de 10 mil pessoas participam do projeto, que conta com a ajuda de uma equipe de voluntários que oferecem oportunidades para os jovens desenvolverem atividades culturais e educativas. No estado de São Paulo, o programa já alcança mais de 2 mil escolas envolvidas. As escolas do programa ficam abertas aos sábados e domingos, das 9h às 17h. A lista de participantes pode ser encontrada no site: http://www.educacao.sp.gov.br/escoladafamilia/

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e as margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 320 lojas, entre elas 19 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como Outback, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Camicado, Hipermercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Besni, Nike Factory, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m2 e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos e um Posto da Polícia Federal para emissão de Passaporte. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

