Três Lagoas ganha pacote de quase R$ 70 milhões de investimentos em obras

É o “Programa Cidade em Obras”, que prevê beneficiar 150 vias públicas em 15 bairros e seis novas edificações

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado do secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Dirceu Degutti, e de toda a equipe de secretários municipais e diretores, anunciou a primeira etapa do “Programa Cidade em Obras”, na manhã desta sexta-feira (29), no Plenário da Câmara Municipal.

Na solenidade, estavam também presentes o vice-prefeito Paulo Salomão; deputado estadual Eduardo Rocha; o presidente da Câmara, vereador André Bittencourt, acompanhado da maioria dos vereadores; somandante do 2ºBatalhão da Polícia Militar (2ºBPM), major Ênio de Souza Soares; presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), empresária Glaucia Jaruche; presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindvarejo), Sueid Torres; presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Eurides Freitas; presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Antônio Carlos Modesto; presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde, Walter Bogamil Júnior; presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Valdenir Gonzaga, o “Caju”; e empresários de vários segmentos do comércio e do empreendedorismo de Três Lagoas; e ainda o presidente da Associação de Moradores do Paranapungá, Celso José de Souza; e a presidente da Associação de Moradores do Interlagos, Janete Azambuja.

No “Programa Cidade em Obras”, dividido em 31 diferentes projetos, serão contemplados os moradores de 15 bairros com obras de pavimentação, restauração asfáltica e algumas com drenagens em 150 vias públicas urbanas, construção de seis novas edificações, entre elas, a restauração e novas pontes na zona rural, a construção de um Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar e nova Feira Livre com cobertura, seguindo o modelo da que já existe em Campo Grande.

RECURSOS

Junto com os recursos próprios do Município, incluídos nas contrapartidas dos convênios, o pacote de obras contém investimentos de recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo Federal.

São recursos de Emendas Parlamentares dos deputados federais e, notadamente, dos senadores por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, Pedro Chaves e Waldemir Moka; e também do deputado estadual Eduardo Rocha, que anunciou na solenidade recursos de R$ 500 mil de Emenda Parlamentar, “conquistada com o apoio do governador Reinaldo Azambuja”, disse Eduardo Rocha.

DIA DE FESTA

O lançamento do Programa Cidade em Obras foi avaliado como “um dia de festa que trouxe muitas alegrias para Três Lagoas e isto prova que estamos no caminho certo, porque temos um prefeito que pensa em pessoas e na melhoria da qualidade de vida da nossa população, disse o vereador André Bittencourt.

“Jamais deixaria de estar aqui em Três Lagoas, neste importante dia, para participar da alegria que é de toda a nossa população, por estas obras que hoje estão sendo lançadas”, disse o deputado Eduardo Rocha.

Na oportunidade, Eduardo Rocha fez referência aos R$ 10 milhões de emendas da senadora Simone Tebet e demais parlamentares pela participação na viabilização de recursos para Três Lagoas.

“Recursos não chegam por acaso e sozinhos. Três Lagoas está conseguindo recursos do Governo do Estado e da Unão, graças à busca incessante do prefeito Angelo Guerreiro e do apoio que vem recebendo de todos nós, além ainda da competência e credibilidade dessa administração”, observou Eduardo Rocha.

PARTICIPAÇÃO DE TODOS

Por sua vez, o prefeito de Três Lagoas também reconheceu e agradeceu a participação de todos “que trazem algum tipo de benefício para a nossa população”, disse.

“Temos compromisso de gratidão com todos aqueles (parlamentares) que têm colaborado com Três Lagoas, que olham para as necessidades da nossa população”, disse o prefeito, se referindo, de modo especial aos senadores Pedro chaves, Simone Tebet e Waldemir Moka e também ao deputado federal licenciado e hoje Ministro Carlos Marun, “que nos tem aberto as portas dos Ministérios para apresentarmos as reivindicações de Três Lagoas”, disse Angelo Guerreiro.

Resumo dos 31 Projetos da primeira etapa do Programa Cidade em Obras

