Obra do hospital vai expandir os serviços de saúde para a população da Grande Dourados

Autoridades visitaram o canteiro da obra do hospital.

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Durante a assinatura da ordem de início das obras do Hospital Regional da Grande Dourados, nessa sexta-feira (29.6), o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, destacou a importância dos novos investimentos do Governo, que atenderá a região. “Além de destravar um anseio antigo da população douradense, o Governo segue na contramão da crise, ou seja, lançando novas obras. O hospital será fundamental para expandir os serviços públicos de saúde na região e com isso estamos preenchendo uma lacuna na região”, disse.

A construção do Hospital Regional da Grande Dourados será dividida em etapas e, neste primeiro momento, receberá investimentos da ordem de R$ 30,7 milhões, sendo R$ 10,5 milhões financiados pelo Governo do Estado e o restante aportado pelo Governo Federal. O hospital terá capacidade para 100 leitos e os serviços priorizados nesta etapa serão os setores de urgência emergência, cardiologia, oftalmo, nefrologia e cirurgia geral.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o novo empreendimento será um suporte a mais para a estrutura de Dourados e região. “Esse hospital foi uma luta de muitos e hoje estamos dando ordem de início. Mas o mais importante é que os recursos estão assegurados, então, a obra poderá ter uma sequência”, explicou.

Com a conclusão da primeira etapa, o hospital já estará pronto para atender os pacientes da região da Grande Dourados, que conta com 34 cidades.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura

Foto: Chico Ribeiro