Reinaldo Azambuja entrega e autoriza R$ 128 milhões em obras em seis municípios

Em Dourados, assinou a ordem de serviço para construção do Hospital Regional da Grande Dourados.

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 61 visualizações

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja percorreu seis municípios do interior, na semana de 25 a 29 de junho, entregando e autorizando R$ 128 milhões em obras – incluindo recursos próprios e contrapartidas federal e municipais. Ele passou por Corumbá, Ladário, Alcinópolis, Pedro Gomes, Coxim e Dourados. Considerando todas as entregas já feitas pela atual administração nesses municípios, são mais de R$ 676 milhões de investimento.

Em Corumbá e Ladário, ele anunciou R$ 40,3 milhões na segunda-feira (25.6) em obras de infraestrutura urbana, saúde pública, implantação de trechos de rodovias e construção de pontes de concreto no Pantanal e saneamento básico.

O investimento mais emblemático é o da reforma da Santa Casa de Corumbá, aguardada há mais de quatro décadas pela população. O governador assinou convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões de recursos financeiros do Estado para a prefeitura de Corumbá executar a obra. O montante também será investido na aquisição de novos equipamentos, reativação do centro obstétrico da maternidade e ativação de mais leitos.

Além do interior, durante terça e quarta-feira (26 e 27.6), o governador cumpriu agenda em Campo Grande e anunciou um convênio de R$ 2,1 milhões para a reforma e revitalização completa do ginásio de esportes Guanandizão.

O local irá passar por recuperação da parte hidráulica, elétrica, reforma das arquibancadas, vestiários, alojamentos, banheiros, cobertura e pintura. A área externa ao complexo esportivo também passará por uma reurbanização. O convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital para a execução do serviço será assinado na manhã deste domingo (1.7).

A região Norte do Estado recebeu Reinaldo Azambuja na quinta-feira (28.6). Ele visitou os municípios de Alcinópolis, Pedro Gomes e Coxim. Alcinópolis foi contemplado com investimentos de R$ 10 milhões de Governo do Estado, sendo que R$ 3,5 milhões foram autorizados ou entregues na ocasião.

Ele assinou ordem de início de serviço da restauração funcional do pavimento de diversas ruas e de uma travessa, da pavimentação e drenagem da avenida Averaldo Fernandes Barbosa (que recebeu uma emenda, do então deputado, Carlos Marun), e autorizou a licitação do projeto da ponte de concreto armado sobre o rio Taquari, na divisa com Mato Grosso, na rodovia MS-217, em um valor estimado de R$ 1,6 milhão.

Em Pedro Gomes, o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos de quase R$ 10 milhões e entregou obras de saneamento. Já em Coxim, o governador entregou e autorizou mais de R$ 40 milhões na segunda-feira (25.6), resultando em um montante superior a R$ 50 milhões, entre já executadas e anunciadas.

O último município visitado pelo governador na semana foi Dourados. E o principal investimento na semana foi a ordem de início de serviço para a construção do Hospital Regional da Grande Dourados, em valor superior a R$ 30 milhões.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro