Fundesporte participa de várias ações em Campo Grande e Aquidauana

Campo Grande (MS) – Este fim de semana está cheio de atividades com a Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A Uepla leva diversão para as crianças no programa Vale Renda, na Estação Morena – com o programa de Lazer nas Cidades – e na assinatura do convênio da reforma do ginásio poliesportivo Avelino dos Reis (o Guanandizão), na Capital.

Neste sábado (30.6) acontece a ação socioeducativa do programa Vale Renda no projeto Rede Solidária II (rua da Conquista, 649 Jardim Noroeste), das 8h às 12h. No evento serão oferecidos serviços gratuitos, comercialização de produtos artesanais confeccionados pelas famílias incluídas no programa, apresentações culturais e atividades esportivas e de lazer.

No domingo (1.7) a Uepla estará na assinatura do convênio da reforma do ginásio poliesportivo Guanandizão – uma parceria do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) -, o início da cerimônia está previsto para às 8h.

No mesmo dia, a partir das 16h, a equipe da Fundesporte estará com os brinquedos na Estação Morena, antigo Show de Verão que agora mudou de nome. O evento tradicionalmente realizado pela TV Morena no fim do ano, ganha espaço no calendário campo-grandense e será realizado no parque das Nações Indígenas com entrada gratuita. Os shows da banda Biquini Cavadão e da dupla César Menotti e Fabiano serão transmitidos pela TV no fim do ano.

A Unidade também marca presença com os brinquedos na cidade de Aquidauana, conhecida como “Portal do Pantanal”, durante a Feijoada da Solidariedade. O evento acontece neste sábado (30.06) no parque de exposições Manoel Antônio Paes de Barros, este ano a temática do evento é Copa do Mundo e toda a arrecadação vai beneficiar o projeto Adote um Atleta.

No local serão realizados shows ao vivo, premiações e ainda terá um telão que transmitirá a partida do jogo entre Uruguai e Portugal, com início previsto para às 14h (horário de MS). A Uepla estará no local, animando a garotada com os brinquedos, das 8h às 17h.

