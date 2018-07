Técnico e atletas do Estado representam o Brasil no Grand Prix de Atletismo Paralímpico na Alemanha

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 36 visualizações

Campo Grande (MS) – A Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico está Berlim na Alemanha para participar do Grand Prix que acontece neste fim de semana (30.6 e 1º.7). Dentre os convocados para representar o Brasil no campeonato internacional estão os sul-mato-grossenses Daniel Sena, técnico da Seleção Paralímpica de Atletismo, juntamente com os paratletas, Fabrício Ferreira (de Naviraí), Silvania de Oliveira e Ricardo Costa (de Três Lagoas).

Os desportistas se preparam para a etapa alemã, o Grand Prix de Atletismo Paralímpico é o evento de maior importância para a modalidade na temporada 2018.

O próximo Campeonato Mundial de Atletismo acontece de 7 a 15 de novembro de 2019 e terá Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como sede. Além de ser a principal competição do próximo ano para a modalidade, o Mundial funcionará como a última oportunidade para os atletas do esporte garantirem vagas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

O técnico da seleção paralímpica de atletismo, Daniel Sena, trabalha na EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha em Campo Grande e falou sobre a importância de participar do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de MS (Esporte Base MS), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). “Eu vejo o projeto Esporte Base MS como uma alavanca, um suporte que deu visibilidade para o meu trabalho, o Comitê Paralímpico Brasileiro fez um mapeamento em Campo Grande e fui convocado para compor a Seleção Brasileira Paralímpica. Esperamos ter bons resultados aqui na Alemanha, em julho estarei em São Tomé e Príncipe, nos Jogos da Lusofonia, com o paratleta Daniel Wilker de Souza que também participa do projeto da Fundesporte”.

O Esporte Base MS é um programa da Fundesporte em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio do Núcleo de Esportes (Nesp), que atende da iniciação ao alto rendimento, sendo um instrumento essencial para a política esportiva escolar do Estado; fortalece as competências e estimula as potencialidades dos alunos-atletas; além de prepará-los para uma melhor qualidade de vida, valorizando os princípios de formação e desenvolvimento humano.

Esta parceria da Fundesporte com a SED procura desenvolver os pilares da educação, os valores olímpicos e paralímpicos e promove a identificação dos talentos esportivos promissores estabelecendo uma relação entre a prática do esporte com o rendimento escolar, atendendo alunos-atletas de várias escolas, tanto públicas como privadas da Capital.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação