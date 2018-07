Gregorio Caselani é campeão das motos no 1º Rally Caminhos da Neve e assume a liderança do Brasileiro

O paulista Jean Azevedo também subiu no pódio do Rally Caminhos da Neve, em terceiro lugar na classificação geral das motos e da categoria Super Production. Outro resultado de peso obtido pela equipe vermelha em terras catarinenses foi a conquista da classe Rally Brasil pelo piloto Júlio “Bissinho” Zavatti. O paulista, que venceu todas as etapas de sua categoria disputadas até o momento, ainda fechou o desafio na quinta colocação da classificação geral das motos com a Honda CRF 230F. Tunico Maciel, que compete pela Production Aberta, por sua vez, não completou a segunda etapa e fechou a disputa em segundo lugar da categoria.

Depois de enfrentarem um terreno muito escorregadio neste sábado (30), os pilotos puderam acelerar em um piso mais seco neste domingo. Os trechos sinuosos de serra, a neblina encontrada em alguns trechos e as baixas temperaturas, no entanto, foram alguns dos desafios que os competidores tiveram que superar. Foram percorridos nesta etapa de encerramento da prova 290 km, sendo 172 km de especiais. Saindo de Lages, os pilotos cruzaram os municípios de São Joaquim, Urupema, Urubici e Painel antes de retornarem à cidade onde foi realizada a largada.

“Como não choveu no dia anterior, corremos neste domingo em um terreno muito mais seco. Mas estava muito frio e também pegamos alguns trechos de neblina na especial”, afirmou Gregorio Caselani, que já havia vencido nesta temporada o Rally RN 1500. “Imprimi um bom ritmo desde o início e consegui sair com esta vitória”, celebrou.

A preparação para a disputa do Rally dos Sertões, principal prova da temporada, para o gaúcho, é algo mais importante do que ter assumido a liderança do Brasileiro de Rally Cross Country. “É sempre bom liderar o campeonato, mas não tem absolutamente nada definido. Nós temos pela frente a principal prova do ano, que é o Rally dos Sertões, e é lá que tudo será definido”, lembrou. “Agora nós vamos com tudo nos treinamentos para chegar 100% no Sertões.”

Para Júlio “Bissinho” Zavatti, o bom desempenho na prova é uma mostra do valor da motocicleta Honda CRF 230F. “Eu fico contente pela CRF 230F provar a cada etapa que tem lugar entre as motos mais rápidas. É um equipamento muito confiável”, garantiu. “Eu andei com ela no Jalapão, com muita areia e calor. Depois, aqui no Sul, com frio e travessia de rios. Então, eu vejo que a CRF 230F é uma moto que apresenta um bom desempenho em todo tipo de terreno”, concluiu o piloto paulista.

A próxima competição válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country será o Rally dos Sertões, entre os dias 18 e 25 de agosto. A prova terá largada em Goiânia (GO) e chegada em Fortaleza (CE) e o percurso cruzará ainda passa pelos Estados do Tocantins e da Bahia.

A equipe Honda Racing de Rally conta com o patrocínio da Honda, Michelin, Mobil, D.I.D correntes, Edgers, BRC, Race Tech e Alex Design.

Resultados Rally Caminhos da Neve (resultados extraoficiais)

Classificação final

Geral – Motocicletas

1 – Gregorio Caselani – 4:22:55.65 – Honda CRF 450RX

2 – Ricardo Martins – 4:31:04.93

3 – Jean Azevedo – 4:32:59.08 – Honda CRF 450RX

4 – Túlio Malta – 4:33:56.65

5 – Júlio “Bissinho” Zavatti – 4:39:01.87 – Honda CRF 230F

Categoria Super Production

1 – Gregorio Caselani – 4:22:55.65 – Honda CRF 450RX

2 – Ricardo Martins – 4:31:04.93

3 – Jean Azevedo – 4:32:59.08 – Honda CRF 450RX

Categoria Rally Brasil

1 – Júlio “Bissinho” Zavatti – 4:39:01.87 – Honda CRF 230F

2 – Anildo Theiss Júnior – 4:58:56.90

3 – Álvaro Almeida – 5:21:32.52

Resultados da 2ª etapa

Classificação geral – Motocicletas

1 – Gregorio Caselani – 2:28:14.65- Honda CRF 450RX

2 – Jean Azevedo – 2:31:49.08 – Honda CRF 450RX

3 – Túlio Malta – 2:32:26.65

4 – Ricardo Martins – 2:33:18.93

5 – Júlio “Bissinho” Zavatti – 2:37:51.92 – Honda CRF 230F

Categoria Super Production

1 – Gregorio Caselani – 2:28:14.65- Honda CRF 450RX

2 – Jean Azevedo – 2:31:49.08 – Honda CRF 450RX

3 – Ricardo Martins – 2:33:18.93

Categoria Rally Brasil

1 – Júlio “Bissinho” Zavatti – 2:37:51.92 – Honda CRF 230F

2 – Álvaro Almeida – 2:39:53.52

3 – Anildo Theiss Júnior – 2:44:09.90

