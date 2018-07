Indeed: 6 vagas em aberto para tres lagoas

Vagas Recomendadas Vagas recomendadas com base em suas interações no Indeed. Vendedor CARD EXPRESS – Andradina, SP Ensino médio completo ou cursando ensino superior, experiência com vendas externas, possuir carro próprio e disponibilidade para viagens na região…. Encarregado de Segurança Patrimonial – Três Lagoas/MS Cargill – Três Lagoas, MS CNH B;  Garantir a emissão dos termos de responsabilidades relacionando as principais atividade críticas do cargo devidamente assinados pelos funcionários…. Estagiário – 1991372 Eletric – Três Lagoas, MS R$ 1,540 por mês Ajudar no desenvolvimento de projetos relacionados as máquinas, definição de métodos, processos de trabalho e no controle e planejamento…. Estagiário – 1961919 Interação – Três Lagoas, MS R$ 1,420 por mês Descrição da Oportunidade: Vaga de estagio para psicologia deverá estar cursando: Ensino superior em psicologia. Ajuda na aplicação e avaliação de testes… Estagiário – 1952001 Juju Mirim – Três Lagoas, MS R$ 1,420 por mês Descrição da Oportunidade: Vaga para estagiário em pedagogia. Ser pro ativa, gostar de trabalhar com crianças de educação infantil, ser responsável, dedicada….