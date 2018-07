Dê uma guinada em sua carreira empreendedora com o Empretec

O mundo dos negócios é cheio de desafios. Para ultrapassá-los, é preciso determinação, foco e uma pitada de entusiasmo! Venha mergulhar no universo do empreendedorismo com o Empretec, seminário desenvolvido pela ONU (Organização das Nações Unidas) e de iniciativa exclusiva do SEBRAE No próximo dia 27/08 o seminário acontecerá em Três Lagoas/MS. Serão 60h de capacitação em atividades práticas para potencializar suas características empreendedoras. Transforme o seu negócio e a sua vida!

Inscreva-se até 10/08.