Agentes da PRF apreendem adolescente com 20 quilos de maconha no Rio

Segundo a polícia, a maconha estava escondida na mala da jovem, no bagageiro do ônibus em que ela viajava do Rio de Janeiro para Ubatuba, em São Paulo. A PRF informou que a droga seria entregue em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam o nervosismo da adolescente e, após revistarem as bagagens, encontraram os tabletes de maconha.

De acordo com a PRF, a jovem de 17 anos, que completa maioridade em dois meses, é natural de Governador Valadares, em Minas Gerais,

Conforme a polícia, ela contou que receberia R$ 1 mil para levar a maconha do Rio até Angra. Essa seria a primeira vez que a adolescente fazia esse tipo de transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.