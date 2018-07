O STF afundou?

O que pensam os onze juristas indicados por Presidentes da República? Eles defendem o cumprimento da Constituição ou opiniões pessoais? Qual seria a saída para a ingerência política da Corte? O Supremo Tribunal Federal nos representa?

William Waack levanta o debate.

São Paulo, 02 de julho de 2018 – Em sua coluna no jornal O Estado de S.Paulo do dia 28 de junho, William Waack escreveu: “O STF virou o grande templo da insegurança jurídica por ter se transformado, há bastante tempo, numa esfera de embate político, que permite até vislumbrar ‘facções’ em torno de um eixo de contencioso. O eixo é a ordem jurídica dentro da qual se dá a Lava Jato, entendida aqui como um fenômeno de enorme abrangência e apenas em segundo plano como uma questão de respeito ou não a normas legais (drama traduzido no bordão que se tornou tão popular: ‘juiz bom prende, juiz mau solta’)”.

O que vai acontecer a partir de agora? O que muda depois que Cármen Lúcia ceder, em setembro, a presidência da Corte para Dias Toffoli?

Este será o mote de PainelWW desta quarta-feira, dia 04 de julho, às 14:00.

Excepcionalmente, o programa será antecipado por causa da tabela da Copa do Mundo na Rússia.

Confirmados:

JOSÉ EDUARDO FARIA

• Doutor em Direito e em Filosofia, é professor da Faculdade São Francisco e da FGV – SP (Fundação Getúlio Vargas). Escreve para o jornal Estado de S.Paulo.

JOSÉ ROBERTO GUZZO

• Jornalista, faz parte do Conselho Editorial do grupo Abril, é diretor editorial do grupo Exame e colunista das revistas Veja e Exame.

RUBENS GLEZER

• Coordenador do projeto Supremo em Pauta da FGV Direito – SP.

Na plateia, universitários selecionados pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, para interagir com Waack e os convidados.

