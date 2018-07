Jamil Ono recebe medalha “Antônio Joaquim de Moura Andrade” nesta quinta

A Câmara Municipal de Andradina concede na próxima quinta-feira (05) o diploma e medalha de mérito “Antônio Joaquim de Moura Andrade” ao ex-prefeito Jamil Ono. A solenidade terá inicio às 19h30.

Jamil recebe a maior honraria do município, que foi proposta por Cristiano Rodrigues de Oliveira. Andradinense filho de agricultores, Jamil nasceu na Fazenda Primavera. Estudou na USP, em São Paulo, onde se formou em Direito e Letras. Também cursou pós-graduação em literatura japonesa no Japão.

Foi vereador reeleito por três mandatos consecutivos (1997/2000, 2001/2002 e 2005/2008), período em que acumulou muita experiência em administração pública. É o primeiro prefeito reeleito na história do município (2009/2012, 2013/2016), transformando Andradina em um próspero polo regional.

Com Jamil, Andradina também foi apontada pela revista Exame como uma das melhores cidades para se viver com Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (Instituto de Longevidade Mongeral Aegon / Fundação Getúlio Vargas), onde o município figura entre as 40 melhores cidades do país (De 50 mil e 100 mil habitantes), para se envelhecer.

Além disso, Durante os oito anos de Jamil como prefeito, Andradina avançou em vários índices como o do instituto IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal), onde o município pulou 500 posições em sua gestão.

Ele também teve todos os oito anos com contas aprovadas TCE/SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) deixando o município como Gestão “Muito Efetiva” do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado para avaliar a eficiência dos gastos públicos das cidades. Ou seja, soube fazer os investimentos necessários com o melhor uso possível dos recursos da cidade.

Atualmente é membro conselheiro da APM (Associação Paulista dos Municípios), contribuindo para o desenvolvimento da Alta Paulista e região Noroeste e conselheiro da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste.

