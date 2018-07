Exclusividade e discrição atraem usuários em site de encontros

Meu Patrocínio já conta com 600 mil usuários em busca de um relacionamento sugar

Atualmente, os sites e aplicativos de relacionamento são a forma mais procurada por quem quer conhecer gente nova e ampliar as possibilidades de encontrar a sua “cara metade”. São seguros, com opções para uma seleção de perfil adequado às expectativas, mas ainda causam certo temor. Apesar de onipresentes nas mídias sociais, nem todos gostam de se expor quando o assunto é relacionamento. Há uma resistência compreensível na migração para o mundo online, onde a visibilidade é potencializada.

Com uma base de 600 mil usuários, a plataforma de relacionamentos Meu Patrocínio, lançada em 2015, considera que a privacidade é o seu diferencial. Jennifer Lobo, fundadora e CEO do site, afirma que “nem todos querem uma exposição pública, em uma rede de relacionamentos, procurando por alguém. Preferem algo mais discreto e reservado. Então, desde o início, implementamos e fomos acrescentando algumas ferramentas de tecnologia que permitem manter a privacidade dos usuários, mas, ao mesmo tempo, facilitando o encontro com o par ideal”.

Para o cadastro no Meu Patrocínio não há necessidade de linkar o perfil com o Facebook, Instragam ou Spotfy. Ninguém, a não ser que o usuário permita, precisa ver as suas fotos de viagem, aquelas marcações inconvenientes, saber das baladas com a turma ou descobrir que você anda ouvindo alguma música de “sofrência”.

Também não adianta ficar roubando fotos da internet para colocar no perfil. Nem pense em se passar por George Clooney ou Gisele! Todas as fotos são checadas e alguns famosos tiveram até que comprovar a identidade com o envio do RG. Além disso, os usuários podem conceder ou revogar o acesso às fotos privadas, ou seja, escolhem para quem vão “mostrar a cara”.

Os usuários não precisam aguardar por um match, podem curtir qualquer um dos inscritos na plataforma que despertem interesse. Não há limitadores por região ou número de curtidas. Todos são livres para tentar marcar os seus encontros. Situações embaraçosas também podem ser evitadas: deu de cara com o seu chefe? Com o amigo do seu pai? Com a ex? É só bloquear!

Trata-se de um “clube exclusivo” com fila de espera para entrar. Alguns ocupam o mais alto posto, o “camarote” da plataforma. São os membros “Elite”, que pagam uma mensalidade de R$ 1.000,00 com direito a um destaque maior, sempre em evidência, têm antecedentes criminais verificados, contam com um atendimento diferenciado de suporte “vip” e consultoria personalizada.

Tais ferramentas, exclusivas, têm proporcionado um crescimento expressivo no número de usuários cadastrados. Só em 2017, a expansão registrada foi de 385%. Com uma renda média de R$ 80 mil por mês e patrimônio estimado em R$ 7,7 milhões, os Sugar Daddies totalizam 75 mil cadastrados. As Mommies, que ganharam espaço no site em 2016, são 6 mil inscritas. Os Babies, masculinos e femininos, perfazem 490 mil, em sua maioria, estudantes e com uma idade média de 26 anos.

Sobre o Meu Patrocínio

O Meu Patrocínio é o primeiro e maior site de relacionamento para Sugar Babies e Sugar Daddies do Brasil. Criado em 2015, é hoje a rede social mais exclusiva e seleta do país. Bastante comum nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o estilo de vida Sugar reúne homens e mulheres ricos e bem-sucedidos a jovens ambiciosos e atraentes para relacionamentos verdadeiros, sempre com transparência, acordos pré-estabelecidos, expectativas alinhadas e benefícios mútuos. Hoje, em sua base de dados, o site conta com mais de 600 mil cadastrados entre homens e mulheres.