Temer cumprimenta Lopez Obrador pela eleição no México

O pleito no México ocorreu ontem (1) e, segundo dados preliminares, Lopez Obrador, conhecido como AMLO, foi eleito com 53% do apoio do eleitorado. A soma dos votos obtidos por ele é maior que a obtida pelo segundo e terceiro colocados, representando os dois partidos que há 100 anos governam o país.

“Meus cumprimentos a @lopezobrado por sua vitória na eleição presidencial no México. A amizade entre o Brasil e o México é muito forte e antiga. Reafirmo nossa plena disposição para trabalhar em favor de aproximação ainda maior entre nossos países”, diz a mensagem de Temer.

Na madrugada desta segunda-feira (2), Lopez Obrador prometeu iniciar já a transformação no país, combatendo a corrupção e priorizando os povos indígenas e os mais humildes. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, enviou mensagem para tranquilizar os mercados. “Vou manter disciplina financeira e fiscal”.

A esquerda chega ao poder no México na maior e mais violenta eleição da história recente. E meio ao processo eleitoral, 122 candidatos foram mortos no país.