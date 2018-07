Três Lagoas-MS: Mais três bairros serão contemplados pela Campanha “Meu Bairro Limpo”

Próxima etapa acontecerá na próxima sexta (6) e sábado (7)

Na próxima sexta-feira (6) e sábado (7), a campanha “Meu Bairro Limpo”, da Prefeitura de Três Lagoas, contemplará mais três bairros, sendo eles: Vila Cardoso, Interlagos e Lapa. Os primeiros bairros a receberem a ação neste ano foram o Santa Luzia, Jardim Carandá, Jardim Ipacaray e Bela Vista.

A campanha deste ano está sendo realizada com caminhões comprados pela Prefeitura e empresas contratadas para o serviço. Cerca de 10 caminhões da nova frota foram disponibilizados para o primeiro dia da ação.

Durante a abertura da campanha de 2018, o prefeito Angelo Guerreiro comentou que “é muito importante que já comecemos os trabalhos fora de período de chuva, porque aí evitamos o acúmulo de água quando começar a chover e isso amplie o número de criadouros. Esse ano vai ser diferente. Em 2017 contamos com o apoio de parceiros para o Meu bairro Limpo, agora a Prefeitura possui uma frota novinha de caminhões para o recolhimento do lixo”.

Os moradores contemplados com a primeira etapa de 2018 tiraram lixo dos quintais e deixaram disponíveis para o recolhimento dos caminhões, colaborando com a ação e contribuindo com a saúde em Três Lagoas.

Todos os moradores dos bairros indicados devem colocar o lixo na calçada, para que os caminhões da Prefeitura recolham, e assim, a ação tenha sucesso. Lembrando que SERÃO RECOLHIDOS pneus, latas, potes, plásticos, lonas, tanques, tambores, galhos de árvores, folhas, restos de grama, tábuas e madeiras e recipientes em geral que acumulam água. NÃO SERÃO RECOLHIDOS terra, entulhos de construção e galhos de árvores recentemente cortados.

Galeria de Imagens: Divulgação