Neymar supera Romário, iguala Bebeto e entra para top 10 do Brasil

Principal nome do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, Neymar escreveu nesta segunda-feira mais um importante capítulo de sua trajetória na Seleção. Com o gol anotado na vitória por 2 a 0 sobre o México, o atacante entrou para o grupo dos 10 maiores artilheiros do time canarinho em Mundiais.

saiba mais Com gol ‘chorado’, Neymar supera Romário na artilharia da Seleção

Neymar passa Romário como quarto maior artilheiro da Seleção

Conheça os criadores do hit brasileiro que viralizou na Copa da Rússia

Aproveitando cruzamento rasteiro de Willian, aos cinco minutos do segundo tempo, Neymar fez de carrinho o seu sexto tento em Copas do Mundo. O camisa 10 abriu o triunfo para o time canarinho, que ainda ampliou com Roberto Firmino no fim da partida.

Com o gol, Neymar superou Garrincha, Zico e Romário e se igualou a outros dois nomes históricos no sexto lugar da lista de maiores artilheiros da Seleção em Mundiais: Rivellino e Bebeto. A dupla, no entanto, alcançou essa marca ao longo de três Copas, enquanto o jogador do Paris Saint-Germain está disputando apenas a sua segunda.

A lista, considerando apenas brasileiros, é liderada por Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. O ex-atacante, todavia, participou de quatro edições do torneio, balançando as redes adversárias em três delas (1998, 2002 e 2006).

À sua frente, Neymar ainda tem Careca (7), Leônidas da Silva (8), Rivaldo (8), Vavá (9), Ademir de Menezes (9), Jairzinho (9) e Pelé (12). O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história da competição, com 16 tentos.

Neymar abriu sua contagem em Copas no triunfo por 3 a 1 sobre a Croácia, na Arena Corinthians, marcando duas vezes no duelo que marcou a estreia da Seleção em 2014. Voltou a fazer mais dois gols na goleada por 4 a 1 diante de Camarões, em Brasília, ainda pela fase de grupos.

Após passar em branco nos embates com Chile e Colômbia, pelas oitavas e quartas de final do Mundial do Brasil, respectivamente, e diante da Suíça, pela estreia na Rússia, Neymar só voltou a marcar em Copas na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, pela segunda rodada da edição 2018.

Aos 26 anos, Neymar terá ao menos mais um jogo para subir no ranking ainda durante a Copa do Mundo da Rússia. Pelas quartas de final, o Brasil enfrentará a Bélgica na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan.

Ronaldo – 15 gols

Pelé – 12 gols

Jairzinho – 9 gols

Ademir Menezes: 9 gols

Vavá: 9 gols

Rivaldo: 8 gols

Leônidas da Silva: 8 gols

Careca: 7 gols

Neymar: 6 gols

Rivellino: 6 gols

Bebeto: 6 gols

Garrincha: 5 gols

Zico: 5 gols

Romário: 5 gols

Sócrates: 4 gols

12/06/2014 – Brasil 3 x 1 Croácia – Arena Corinthians – 2 gols

23/06/2014 – Brasil 4 x 1 Camarões – Mané Garrincha – 2 gols

22/06/2018 – Brasil 2 x 0 Costa Rica – Estádio Krestovsky – 1 gol

02/07/2018 – Brasil 2 x 0 México – Arena Samara – 1 gol