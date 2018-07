Helimarte marca presença na Expomarte 2018

Durante evento, que acontecerá entre 5 e 7 de julho, companhia de táxi aéreo colocará em exposição uma aeronave modelo AS350 Esquilo.

A Helimarte Táxi Aéreo estará presente na Expomarte 2018 – Feira Internacional de Aviação, a ser realizada entre os dia 5 e 7 de julho, no aeroporto Campo de Marte, na cidade de São Paulo. A companhia receberá parceiros, clientes e demais visitantes, para conversar sobre os serviços oferecidos pela empresa e novidades do mercado de táxi aéreo brasileiro. No estande da Helimarte, haverá ainda a exposição de uma aeronave modelo AS350 Esquilopara apreciação dos visitantes.

Participarão da feira no estande da Helimarte, a Associação Brasileira de Táxi Aéreo e Manutenção de Produtos Aeronáuticos (Abtaer) e o Instituto de Lideranças Empresarias de São Paulo (ILESP).

Pensando em seus clientes e parceiros, a Helimarte disponibilizará 200 ingressos, que podem ser adquiridos mediante cadastro e pagamento, acessando o link: https://www.sympla.com.br/expomarte—feira-internacional-de-aviacao__276359?token=62c4aeddebd2b1fb68c34907c01d0eb5

Sobre a Helimarte

A Helimarte é a empresa de Táxi Aéreo do Comandante e presidente da ABTAer (Associação Brasileira de Táxis Aéreos) Jorge Bitar Neto, localizada em hangar próprio no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Desde 1999 no mercado, a Helimarte se diferencia por seus ser homologada para diversos serviços – desde táxi aéreo executivo até SAE (Serviços Aéreos Especiais), como transporte de cargas, inspeções aéreas, combate a incêndio etc. A Helimarte tem como pilar a qualidade em seus serviços, a homologação de todas as suas aeronaves completamente transparente e a modernização constante da frota para atender com excelência seus clientes. Atualmente a empresa conta 9 aeronaves e contabiliza mais de 50 mil operações e 90 mil horas de voo nesses quase vinte anos. www.helimarte.com.br

Bruno D’Angelo