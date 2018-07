VISA E EASY OFERECEM DESCONTOS EM CORRIDAS DE TÁXI NAS VITÓRIAS DO BRASIL

Julho, 2018 – A Visa, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, e a – A Visa, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, e a Easy www.easytaxi.com ) oferecem descontos progressivos em corridas de táxi pelo app durante a Copa do Mundo FIFA 2018, oferecimento Visa. Os resultados dos jogos do Brasil determinarão os benefícios oferecidos aos passageiros de táxi que realizarem o pagamento com Visa Checkout https://www.visa.com.br/pague-com-visa/visa-checkout.html ), utilizando seu cartão Visa cadastrado, em todo o país. Se o Brasil for o Hexacampeão, o desconto será de 100% e limitado a R$ 30,00.

Os passageiros de táxi terão desconto no dia seguinte da vitória doBrasil ao pagar as corridas com Visa Checkout, utilizando seu cartão Visa cadastrado. Atualmente, os passageiros já tem 70% de desconto em todas as corridas pagas desta forma. Com a campanha e as vitórias do Brasil, o desconto aumenta a cada jogo (limitado sempre a R$15), podendo chegar em 100% em caso de hexa! O desconto é aplicado automaticamente ao final das corridas elegíveis pagas com Visa por meio do Visa Checkout e é válido para cinco usos por passageiro. No dia seguinte da final da Copa do Mundo FIFA Rússia2018 (16/07), será uma viagem com desconto por passageiro em caso de vitória brasileira.

Como cadastrar o Visa Checkout no aplicativo Easy

1. Cadastre-se no aplicativo da Easy

2. No app da Easy, clique na opção “Meus Cartões” do menu principal.

3. Selecione o botão do Visa Checkout e siga os passos para criar sua conta.

4. Selecione seu cartão Visa dentro do Visa Checkout e confirme.

5. Peça sua corrida e pague-a com o Visa Checkout, utilizando seu cartão Visa cadastrado.

6. O desconto será aplicado automaticamente e o usuário visualizará ao final da corrida

Regulamento da ação:https://s3.amazonaws.com/promo.easytaxi.com/br/Regulamento-VisaCheckout-COPA/index.html

