Saiba com proteger e manter seu patrimônio, reduzir os imposto e facilitar o inventário

Curso

HOLDING FAMILIAR E PROTEÇÃO PATRIMONIAL

UM PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO SEGURO E INTELIGENTE

OBJETIVO

Treinamento com o objetivo de:

Analisar a importância e as ferramentas do planejamento sucessório, nos aspectos sucessão familiar, reestruturação societária e planejamento tributário, de acordo com o conceito da governança corporativa;

Apresentar as diferenças e vantagens na constituição de uma Holding para o controle e sucessão da administração dos negócios e a constituição de uma Administradora bens imóveis próprios, para a proteção patrimonial;

Demonstrar a comprovada redução de carga tributária e as facilidades no processo de inventário.

PÚBLICO-ALVO

Membros de Empresas familiares, diretores-executivos, administradores, advogados, consultores, auditores, contabilistas e, principalmente, às pessoas que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório.

PROGRAMA

1. Abordagem inicial:

• Cenário: Empresa Familiar | Grupo Familiar | Empresa não Familiar

• Estatística no Brasil sobre a sucessão familiar

2. Quebras de paradigmas sobre o assunto

3. Aspectos do planejamento sucessório:

• Importância

• O momento ideal para iniciar

• Finalidades

• Diferenças entre herdeiro e sucessor

4. As etapas do planejamento sucessório:

• Reuniões de esclarecimentos:

• Levantar todas as informações necessárias.

• Esclarecimentos das principais dúvidas e procedimentos.

• Identificar a família (Genograma).

• Conhecer o patrimônio: (Empresa x Pessoal).

• 1ª Etapa: Reuniões familiares em grupo e individuais:

• Conciliar os conflitos de interesses

• Segregação do patrimônio (Empresa x Pessoal)

• Ferramentas aplicáveis:

• Holding: pura ou mista

• Administradora de bens imóveis próprios

• Acordo de quotistas

• Protocolo de família

• Testamento: opcional

• 2ª Etapa: Diagnóstico

• Relatório técnico

• Aspectos da sucessão familiar: Direito das sucessões, espólio, legítima e disponível, sociedade entre marido e mulher, regime de bens, divórcio, união estável e relação homoafetiva

• Aspectos da proteção patrimonial: Impenhorabilidade do bem de família, responsabilidade dos sócios, grupo econômico e dos administradores, teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a inversão da desconsideração, penhora de quotas e usufruto

• Aspectos Societários

• Sociedade empresária: affectio societatis

• EIRELI como holding?

• Sociedade em conta de participação – SCP

• Sociedade de propósito específico – SPE

• Aspectos Tributários:

• As implicações tributárias na sucessão

• ITBI: Integralização de bens imóveis próprios

• ITCMD: Doação de quotas com reserva de usufruto

• Isenção de ganho de capital de IR na Pessoa Física

• Opção do regime tributário:

• Lucro presumido

• Aspectos contábeis atuais e obrigações acessórias

• Definição do organograma

• Sucessão empresarial e Sucessão patrimonial

• 3ª Etapa: Processo de legalização:

• Principais cláusulas dos contratos sociais

• Principais cláusulas do acordo de quotistas

• Principais cláusulas do protocolo de família

5. Governança Corporativa para Empresas Familiares:

• IBGC: as melhores práticas de governança

• Conceito e princípios

• Estatuto do Conselho de Administração

• Regimento Interno da Diretoria Executiva

• Regras do Family Office

• Regimento Interno do Conselho Consultivo e parecer da Auditoria Independente

6. Conclusão:

• Razões para desenvolver o planejamento sucessório

CARGA HORÁRIA

8 horas aula

INSTRUTOR

João Alberto Borges Teixeira

Sócio-Diretor da Hold Gestão Patrimonial; Consultor e Palestrante em Planejamento Sucessório, Reestruturação Societária, Planejamento Tributário e Governança Corporativa para Empresas Familiares; Professor de Governança Corporativa e Direito Empresarial. Instrutor de cursos pela Unifenacon; Instrutor de cursos pela Fenacon/SEBRAE Nacional sobre o Simples Nacional e o Micro Empreendedor Individual; Colaborador em Empresas de Consultoria de Grande Porte, como; IOB Thomson e Terco Grant Thornton Auditoria; MBA na FGV-GVLaw em Direito Empresarial; Cursando Ciências Contábeis no Centro Universitário de Maringá – Cesumar (EAD); Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista – FADAP. Membro da Academia Brasileira de Direito Tributário – ABDT; Membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF e Membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP.