Governo pode investir R$ 2,5 milhões em asfalto para Tacuru, Costa Rica e Naviraí

Campo Grande (MS) – Com investimentos espalhados nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado deve investir cerca de R$ 2,5 milhões para levar mais asfalto aos municípios de Tacuru, Costa Rica e Naviraí. Foram divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2.7) um lançamento de licitação e dois resultados.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) as obras que irão contemplar a rua Américo Francisco dos Santos e adjacências, estão orçadas em R$ 291.083,55 e a tomada de preços acontece no dia 18 de julho, às 10 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Já o resultado da licitação para a pavimentação e drenagem na rua Manoel Peixoto Paz, em Tacuru, receberá investimentos de R$ 932.241,04. E em Naviraí, o asfalto e a drenagem no Jardim Paraíso, terá recursos da ordem de R$ 1.334.562,65.

Confira as publicações na íntegra na página 41 do DOE.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura

Foto: Edemir Rodrigues