Campo Grande é a 10ª cidade do país em número de motos, mostra estudo

Capital conta com mais de 164 mil motocicletas, uma a cada 6 moradores da cidade. (Foto: Arquivo)

Campo Grande é a 10ª cidade brasileira em número de motocicletas, conforme dados da pesquisa “A frota de veículos nos municípios brasileiros em 2018”, divulgada nesta segunda-feira (2) pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), que faz um panorama geral sobre o total de automotores nas ruas em diferentes modalidades –carros, motos, ônibus e caminhões– segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) em abril deste ano.

Conforme a CNM, a Capital conta neste ano com 164.390 motocicletas. Se comparado com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano passado, que projetam para a cidade uma população de 874.210 habitantes, isso significa que, cada seis campo-grandenses, um têm uma motocicleta na garagem.

O percentual também chama a atenção na comparação com as demais cidades brasileiras: das nove cidades à frente de Campo Grande, apenas Teresina (PI) tem menos habitantes e mais motocicletas –e mesmo assim em números próximos, já que são 850 mil moradores e 198,9 mil motos.

As demais superam a casa do milhão de habitantes. Curitiba (PR), por exemplo, tem 1,9 milhão de habitantes e 169,3 mil motocicletas. Campo Grande está à frente de Recife (PE), que tem 1,63 milhão de habitantes e 155,9 mil motos; ou mesmo de Salvador (BA), com 2,9 milhões de moradores e “apenas” 140,1 mil motocicletas.

Em seu estudo, a CNM contabilizou no Brasil 26.427.751 motos –englobando ciclomotores, motocicletas e motonetas–, um aumento de 3,44% na comparação com 2017. A média é de uma moto para 7,86 habitantes, um pouco acima da campo-grandense. Em Mato Grosso do Sul são 473.914 motos (ou seja, a Capital concentra 34% do total do Estado).

“Esse expressivo aumento na aquisição de motos está relacionado à facilidade no crédito, ao baixo preço das prestações e aos incentivos e isenções do governo federal ao mercado, além da deficiência dos serviços de transporte público nas cidades em geral”, pontua o estudo. “Aliado a isso, o crescimento expressivo de veículos nos últimos anos ocasionou congestionamentos e complicações do trânsito, incentivando a população a investir mais em motos para se locomoverem em menor tempo e com o custo reduzido em relação ao consumo de combustível por quilômetro”.