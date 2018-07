Homem mata irmão com pedaço de concreto e diz que estava comendo pizza

Homem de 51 anos foi assassinado pelo próprio irmão na noite de ontem (1º) em casa na rua Bezerra de Menezes, no Jardim Florida, em Dourados – a 233 quilômetros de Campo Grande. Para matar a vítima, o suspeito usou um pedaço da tampa da caixa de gordura da residência.

Caso aconteceu na noite de ontem m casa na rua Bezerra de Menezes, no Jardim Flórida, em Dourados

Segundo o registro policial, equipes da polícia foram chamadas por vizinhos com a denuncia de que na casa havia acontecido um homicídio. No local, os policiais encontraram Mesac de Araújo Martins morto em um dos quartos.

No mesmo cômodo, o irmão Isaac de Araújo Martins, 47 anos, dormia com um ferimento na cabeça. Questionado, o suspeito tentou despistar a polícia alegando que quando chegou em casa, pois estava foram comendo pizza com um membro da igreja, encontrou o irmão caído sem vida. Além disso, Isaac ainda disse que o botijão da casa foi roubado.

Contudo, a irmã deles contou a polícia que os dois moravam juntos. Conforme a mulher, Mesac estava debilitado, pois era alcoólatra. Entretanto, o irmão Isac era usuário de drogas e rotineiramente furtava objetos da casa para comprar entorpecentes.

Além disso, policiais verificaram que a mão do suspeito estava machucada e uma das camisetas que vestia estava suja de sangue.

Mesmo diante das provas, Isaac continuou negando a autoria do crime, mas entrou em contradição sobre ser usuário de drogas e outras informações.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia onde o caso foi registrado como homicídio.