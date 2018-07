Corpo de homem desaparecido é encontrado dentro de freezer

Vítima teria viajado para tratamento de saúde, não sendo mais vista

©Divulgação

O corpo de Wanderley de Souza, que estava desaparecido há quase três meses, foi encontrado na tarde de ontem, congelado dentro do freezer em uma propriedade localizada no distrito de Cipolândia, no município de Aquidauana. Ainda não há informações sobre as causas da morte ou quem teria escondido a vítima no local, nem mesmo se havia sinais de violência.

Segundo boletim de ocorrência registrado como morte a esclarecer, homem que cuidava da residência, localizada na Rua Joaquim Ferreira Ormonis, foi abrir o freezer e se deparou com o corpo, acionando a Polícia Militar. Conforme apurado, a vítima havia viajado em abril para tratar problemas de saúde, não sendo mais vista.

O delegado Éder Oliveira Moraes, titular da Delegacia de Polícia Civil, não quis entrar em detalhes sobre o caso, para não comprometer as investigações, mas disse que o corpo foi recolhido e encaminhado para perícia, para ser submetido a exames que possam atestar as causas da morte. O delegado também não quis revelar quem seria o morador do imóvel.

Corpo da vítima estava dentro de freezer em imóvel ©Divulgação