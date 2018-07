Ashton Kutcher diz a Luciano Huck que Neymar “merecia Oscar”

Luciano Huck viajou para os Estados Unidos com a família e assistiu ao jogo entre Brasil e México com Ashton Kutcher em Los Angeles, nesta segunda-feira (2). Em seu Instagram, o apresentador filmou o astro internacional falando sobre a partida: “A primeira coisa que quero dizer é que os mexicanos aqui em Los Angeles estão muito tristes. Eu não pude usar minha camisa do Brasil para não ser ferido”. O norte-americano ainda opinou a respeito de Neymar em campo: “Segunda coisa: no primeiro gol do Neymar, ele estava no lugar certo e na hora certa. A assistência do Neymar foi boa. A atuação do Neymar merecia um Oscar. Então, o Oscar vai para Neymar e a vitória é do Brasil”.

Foto: AGNews / PurePeople

O jogador de futebol recebeu um pisão do mexicano Miguel Layún fora de campo e gerou revolta nas redes sociais. Através de um perfil de humor, Bruna Marquezine reagiu à agressão ao namorado com um trecho de uma música da cantora Ludmilla: “Não encosta no meu namorado!”. A atriz, aliás, ficou bastante emotiva com a partida e foi filmada chorando ao ver o gol do craque pela Seleção.

Famosos reprovam ‘pisão’ de mexicano em craque: ‘Maldade’

O Instagram de Layún foi “invadido” por brasileiros após a agressão do jogador em Neymar no gramado. Os famosos brasileiros condenaram a atitude do mexicano. “Você pisou no pé de um jogador recém-operado? Com todo respeito ao seu país e ao seu time, mas um país inteiro viu a sua maldade. Não passe pelo Itanhangá”, disparou Tatá Werneck. “Sou a favor do espírito esportivo. Você não teve nenhum. Seu cabelo é lindo, mas sua índole é podre. Pisou de sacanagem no nosso Ney. Agora sofre, covarde. Tchau, México! Seu prego”, escreveu Cleo Pires. Thomaz Costa ironizou o jogador com uma frase do seriado mexicano “Chaves”: “Aproveita que estará no aeroporto e vem pro Brasil pra gente trocar uma ideia pessoalmente. Neymar, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha”.