Stefanini está de casa nova no Peru

Novo escritório no distrito de Miraflores, em Lima, conta com uma estrutura colaborativa para desenvolvimento de projetos ágeis;

Expectativa é que a região Latam (países de língua espanhola) cresça 35% em 2018. São Paulo, Julho de 2018 – A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia, acaba de se transferir para um novo escritório no distrito de Miraflores, situado na zona costeira do Peru. O objetivo é contar com uma estrutura mais moderna e adaptada para o desenvolvimento de projetos ágeis, atualmente uma grande demanda dos clientes da América Latina. A região, que cresceu 30% em 2017, deve manter o ritmo acelerado de novos negócios, com estimativa de fechar o ano com 35% de crescimento. “Nosso escritório traz um ambiente colaborativo, onde nossos clientes podem vivenciar experiências com tecnologias que poderão auxiliá-los no processo de transformação digital, reforçando o posicionamento global da companhia”, afirma Marcelo Ciasca, CEO da Stefanini Latam. Segundo Damian Mendez, country manager da Stefanini Peru e Argentina, as novas instalações contam com um formato de trabalho que permite a cocriação, modelo que está sendo levado para as demais unidades de Latam – Argentina, Chile, México e Uruguai. “Especificamente no Peru, nossa meta é ampliar os negócios em 20% ao longo de 2018, com uma projeção de crescimento exponencial nos próximos cinco anos”, ressalta Damian. Para colocar em prática o conceito de colaboração, a Stefanini contratou o artista plástico peruano Conrad Florez para fazer uma intervenção no escritório. Reconhecido internacionalmente como um dos artistas urbanos mais famosos do Peru, Florez explora sua criatividade em pinturas elaboradas para empresas, prédios e ruas. “No dia da inauguração do escritório, clientes e funcionários puderam finalizar a obra com as cores da própria Stefanini”, comemora o CEO Latam. O escritório do Peru conta com 350 funcionários e está localizado na Avenida 28 de Julho, 150, piso 2, em Miraflores, Lima. Sobre a Stefanini

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 30 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO). Presente em 40 países, a Stefanini foi apontada, pelo terceiro ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2017. Fn | DFREIRE Comunicação e Negócios