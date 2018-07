Espelho, espelho meu!

Os espelhos são indispensáveis na decoração, principalmente em ambientes pequenos, pois geram sensação de amplitude e proporcionam novas perspectivas aos espaços reduzidos

​Projeto Ágille Arquitetura. O espelho amplia o espaço, preenche a parede e múltipla a luz. Dando a sensação de maior amplitude ao espaço. Foto: Gustavo Xavier

Ao decidirem se casar, jovens casais costumam procurar por moradas menores, de até dois quartos, para darem início à vida a dois. E, apesar da metragem acanhada, com um projeto arquitetônico bem elaborado, é possível transformar estes pequenos espaços com a utilização de espelhos na decoração, proporcionando uma sensação de magnitude nos cômodos.

De acordo com a designer de interiores Flaviane Pereira Rezende e a arquiteta Márcia Coimbra, proprietárias do escritório Ágille Arquitetura, o espelho é um artificio indispensável e versátil. “O espelho é um item da decoração que transmite a sensação de amplitude, preenche paredes, multiplica a luz, e ainda confere beleza à ambientação. O acessório cabe em qualquer lugar da casa e pode ser utilizado com diferentes objetivos, sejam para valorizar objetos, refletir luz ou ampliar ambientes”, ressaltam.

As profissionais avisam que, ao posicionar o espelho no ambiente, é importante pensar na harmonia do espaço, que pode ser prejudicada com a disposição de itens reflexivos próximos uns dos outros. “A dica é cobrir uma parede inteira remetendo a algo mais clássico ou posicionar o espelho de forma estratégica, de um jeito despojado. Um detalhe importante: coloque um espelho somente onde você queira mesmo refletir algo, pois por mais simples que isso pareça, muitas vezes não notamos que a imagem que aparece no reflexo pode ser o banheiro ou algum espaço que você não queira destacar”, indicam Flaviane e Márcia.

Tendo cuidado com o reflexo, o espelho está liberado para qualquer ambiente. “No que se refere aos lugares onde podemos usufruir de uma bela decoração com espelhos, não há limites. As cores dos espelhos são uma parte importante quando se faz a aquisição do produto e deve-se levar em consideração o ambiente da sua casa, pois os espelhos devem agir como um complemento da decoração. Outra dica: use as paredes opostas para ampliar o espaço”, recomendam.

As profissionais lembram ainda que é importante se atentar a modelos e molduras, já que a gama oferecida pelo mercado é infinita e esta escolha pode interferir no resultado do décor. “Para quem prefere um ar mais vintage, por exemplo, indicamos espelhos circulares ou ovais e até mesmo aqueles modelos retrô, que ajudam a compor o visual. Já os espelhos com molduras espelhadas ou em materiais nobres como folhas de ouro ou madeiras laqueadas produzem uma certa sofisticação e os espelhos com fibras ou sem molduras dão um ar despojado e deixam o ambiente mais moderno, sendo ideais para lugares pequenos. Em todos os casos, os espelhos têm o poder de transformar ambientes, sejam eles simples ou sofisticados”, concluem.

Sobre as profissionais:

​Comandada pela arquiteta Márcia Coimbra e Flaviane Pereira, o escritório Ágille Arquitetura se especializou em projetos de decoração desenvolvidos para jovens casais que buscam começar a vida a dois com pé direito, muito conforto e bem-estar.

