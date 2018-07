UFSCar sedia Congresso Internacional de Educação e Tecnologias

Estão sendo discutidos resultados de estudos, práticas e experiências brasileiras e estrangeiras na área

Até o dia 13 de julho, acontecem na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância (CIET:EnPED:2018), que discutem os efeitos do mundo digital nos processos de ensino-aprendizagem e abrem espaço de divulgação e discussão de resultados de pesquisas, práticas e experiências brasileiras e estrangeiras na área da Educação.

Pessoas de todo o País e de outros lugares do mundo participam das atividades, seja de forma presencial ou virtual. Estão sendo apresentados estudos sobre aprendizagem e gestão de tecnologia, formação de professores, produção de materiais didáticos e conteúdos inovadores etc.

A etapa virtual (de 26 de junho a 13 de julho) conta com palestras e mostra de projetos, em horários livres e flexíveis, com interações entre participantes e especialistas, via ambiente online. Entre outros temas, já foi abordada a inovação tecnológica em cenários educacionais em transição e ferramentas de ensino a distância, além do potencial de plataformas, como o Moodle, por exemplo. Ainda serão tratadas as estratégias para ensinar por meio de jogos tanto em ambiente virtual como na sala de aula tradicional.

Na etapa presencial, entre 11 e 13 de julho no Campus São Carlos da UFSCar, haverá mesas-redondas, minicursos, apresentação de trabalhos e o lançamento do Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação a Distância e do Portal Aberto de Educação Híbrida da UFSCar, além do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil. A programação completa, o formulário de inscrições e mais informações podem ser acessadas em www.cietenped.ufscar.br.

O CIET:EnPED:2018 é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens (Horizonte) e pela Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), ambos da UFSCar.