Projeto de divulgação “Visite BC & Região” capacita mais de 700 operadores e agentes no 1º semestre

Após percorrer 11 cidades brasileiras no Sudeste, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, além de Assunção, no Paraguai, um dos maiores projetos de divulgação conjunta do país, o “Visite BC & Região” acaba de fechar o primeiro semestre de 2018 capacitando mais de 700 agentes e operadores de viagens, além de gerar aproximadamente 11 mil reuniões entre os parceiros do projeto e o público especializado nas rodadas de negócios.

A Vice-Presidente do BC Convention, Margort Rosenbrock Libório, destaca que foram dois meses de uma maratona que exigiu muito esforço e dedicação de todo o grupo de parceiros, mas que dá segurança para afirmar que o destino está trilhando o melhor caminho possível. “O contato direto entre os empreendimentos turísticos de Balneário Camboriú e da região com os agentes de viagens, tirando dúvidas e disponibilizando mais informações sobre seus produtos, gera relacionamento e confiança. Podemos dizer que este é um dos grandes diferenciais do trabalho realizado”, destaca.

Para o segundo semestre, o projeto prevê duas press trips, uma nacional e outra internacional, além de eventos no Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. “A intenção é fazer um trabalho de inteligência, agindo em emissores consolidados, mas também em mercados de oportunidade, como são Peru e Colômbia. Otimizar ao máximo os recursos disponíveis, inovando nos modelos e superando as expectativas dos participantes dos eventos, vai mostrar que somos um destino que se renova a cada ano e pode sempre proporcionar experiências ainda mais gratificantes”, diz.

O Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, Miro Teixeira, destaca que apresentar a cidade por meio de workshop é o ponto mais positivo deste primeiro semestre. “Nestes encontros, os agentes de turismo tiveram a oportunidade de conhecer detalhadamente tanto BC, quanto a região. Além disso, outro destaque é a abrangência nacional que foi dada, onde atingimos importantes estados do país, locais estes com grandes possibilidades de negócios”, finaliza.

De acordo com Zene Drodowski, Presidente do Colegiado de Secretários de Turismo da Amfri, o incremento das cidades brasileiras foi um dos grandes destaques do projeto neste primeiro semestre. Além disso, ela ressalta a importância da inciativa para a divulgação da Costa Verde & Mar. “Com o projeto conseguimos atingir um público focado na promoção e venda do destino turístico de forma regional. É uma parceria que comprova que é possível fazer ações de sucesso com a união de forças público e privada”, lembra.

Neste ano, o projeto se divide em 12 etapas e 25 ações, já superando a edição anterior. Este é o terceiro ano consecutivo que o projeto é organizado pelo BC Convention e tem como principal parceiro a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú. Entre as participações especiais estão os parceiros ouro, com a Região Turística Costa Verde & Mar e a Santur, e os parceiros prata, com o Parque Unipraias, Parque Beto Carrero World e o Infinity Blue Resort & Spa, além do apoio do Sindisol.

