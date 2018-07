Venha se atualizar no treinamento:

Excel aplicado à Contabilidade [28/07/2018]

Objetivos

Curso totalmente prático visando orientar os participantes quanto a utilização do Excel, na área contábil. O curso permitirá ao participante a conhecer e aprender como preparar controles internos através do Excel, além de entender conceitos contábeis.

Quem deve participar

Contadores, analistas, assitentes contábeis, e a todos aqueles interessados na matéria.

Data

28 e 04/08/2018

16 horas, das 08:30 às 17:30

Valor: 1.204,72

Por 843,30 (à vista) | Por 1.011,56 (à prazo)

Local

Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2050 – Sobre Loja A

São Paulo – SP

Já está incluído

• Certificado presencial;

• Perguntas por 30 dias;

• Material de apoio;

• Coffee-break;

Você poderá baixar uma prévia da apostila que será disponibilizado em sala.

Veja mais detalhes

O que será aprendido

MÓDULO I

Conteúdo:

Conceitos básicos de Excel – utilização dos campos e formatação de células.

Auto formatação – Como deixar suas planilhas com um layout mais profissional.

Cálculo da folha de pagamento, tributos e provisões.

Organização de dados: como utilizar corretamente filtros e classificação.

Importação de dados – utilização de relatórios externos e sua conversão em Excel.

Utilização de gráficos como ferramenta administrativa – aprendizado de como criar gráficos simples e combinados.

[…]

[Veja o Programa Completo]

Instrutor(a)

• Marcelo Luiz de Castro

Bacharel em contabilidade, Pós em Controladoria Estratégica, atuo 27 anos em nas áreas de contabilidade, tributário e financeiro. Desde 1997, venho participando em especial na restruturação organizacional de empresas Multinacionais de médio porte. Dentre as atividades profissionais está a de ministrar cursos universitários, na qual já possuo 17 disciplinas,

Condução de Palestras sobre gestão, motivação e temas ligados a contabilidade e tributaria e por fim, Realização de cursos e treinamentos de Excel, preços de transferências, demonstração financeira, entre outras.

Próximos Treinamentos

Excel aplicado à Contabilidade | 18 e 25/08/2018

Excel aplicado à Contabilidade | 22 e 29/09/2018

Excel aplicado à Contabilidade | 24/11 e 01/12/2018

