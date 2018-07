Otávio, destaque do Bordeaux, da França, e que já está no país treinando para a temporada 2018/2019

A França é das seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo. Quem conhece bem o país e está ciente da expectativa para a conquista do mundial é o volante brasileiro, Otávio. Com mais de 170 jogos pelo Atlético Paranaense, ele chegou ao futebol francês na temporada passada para reforçar o Bodeaux, um dos principais clubes franceses.

Otávio, inclusive, já está na França treinando para a temporada 2018/2019. O atleta está disponível para entrevistas podendo repassar o “clima” francês nesta reta decisiva de mundial.

