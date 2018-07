Férias de julho nos hotéis diRoma: Cardápio com opções kids e delícias juninas estão entre os atrativos

Os pequenos têm tratamento VIP nos hotéis com recreação, comidinhas especiais, entradas grátis no Acqua Park e hospedagem free*

Ainda dá tempo de garantir a estada em um dos destinos mais familiares do país. O Grupo diRoma tem 12 opções para hospedagem na turística capital das águas termais, Caldas Novas (GO). Com preços competitivos e muito lazer para criançada, as diárias propõe a mesma oportunidade de lazer aos hóspedes com equipe de recreação, entradas de graça para o Acqua Park para a família toda e as novidades kids no cardápio, que conta ainda com as delícias que fizeram sucesso no Arraiá diRoma. Férias com clima da típica “festa julina”, já tradicional no país.

Os festejos juninos no Salão Itália do hotel Thermas diRoma começaram ainda em maio, no dia 27. O sucesso do cardápio que combina as receitas típicas das festas de São João e os pratos goianos já era esperado, por isso, os hóspedes dos hotéis diRoma poderão aproveitar essas delícias com um plus de opções kids, que agradam o exigente paladar dos pequenos, e com porções, também pensadas para adultos.

Alguns destaques “julinos” são: Carne de sereno, arroz com galinha, caldos de frango ou feijão, empadão goiano, cachorro quente, crepes doces e salgados, pamonha doce e salgada. Aquelas receitas doces que não podem faltar: Canjicada, churros tradicional e gourmet, maçã do amor, curau, algodão doce, pé de moleque, brigadeiro, porções de frutas com chocolate, cone de trufas, espetinhos de frutas com chocolate.

Opções kids e porções no cardápio

Nada melhor que estar em um hotel que não só hospeda a família, mas gosta de agradá-la. No período das férias os cardápios do almoço e do jantar oferecem as porções na chapa, pizzas diversas (salgadas e doces), variedades de lanches, porções da casa, bebidas, coquetéis e whiskies. Se a culinária dos hotéis tem fama de acolhedora, as combinações da temporada devem surpreender adultos e principalmente crianças.

Entrada de graça para o melhor parque aquático de Caldas e cortesia na hospedagem das crianças

Com uma rede de hotéis na cidade, o Grupo diRoma tem tarifas para todos os bolsos. A economia só cresce com as duas entradas free para o Acqua Park, direito de todos os hóspedes da rede, e com a cortesia na hospedagem de duas crianças de até 10 anos no mesmo apartamento do casal*, também válido para todos os empreendimentos.

A localização de alguns empreendimentos se destaca. O Thermas diRoma é considerado o principal do grupo, pois além da infraestrutura de lazer completa com 15 piscinas, parque infantil, quadras esportivas, academia, saunas e extensa área verde, está do outro lado da rua do Acqua Park, um chamariz da cidade reconhecido nacional e internacionalmente.

A poucos metros do Thermas, estão os hotéis Villas e Exclusive, outras escolhas vantajosas para estar ao lado do parque.

O Acqua Park tem mais de 20 atrações para diferentes idades. O Navio do Descobrimento, A Gruta, as piscinas com chafariz e O Rio Lento encantam os pequenos. Para os mais radicais os tobogãs em queda livre, os toboáguas caracol e a Rampa (com cerca de 8m de altura) são imperdíveis. A Piscina de Ondas é a maior de Caldas Novas.

O clima da cidade é ameno no inverno e as chances de chuva são pequenas. As piscinas nos hotéis funcionam 24hs e são totalmente abastecidas com águas termais com variação de temperatura para os diferentes horários do dia e clima local.

Saiba mais informações sobre reservas, tarifas e cortesias em contato com a Central de Reservas 64 3455 9393 e 0800 648 9800 ou pelo site diroma.com.br

Diárias para as férias de julho nos hotéis diRoma em Caldas Novas – Início dia 08/07 e final dia 29/07/2018

Inclui: Hospedagem em apto duplo para casal e *duas crianças de até 10 anos (no mesmo apto), meia pensão, duas entradas por dia no Acqua Park (verificar no ato da reserva as condições para o L’Acqua diRoma). Inclui city tour para compras na cidade. Programação de lazer variada com recreação para todas as idades e hidroginástica na piscina.

Hotel Roma (04 piscinas) – A partir de R$ 473;

diRoma Resort; diRoma Fiori (06 piscinas cada um); L’Acqua diRoma I, II, III,IV e V (Parque aquático exclusivo Jardins Acqua Park com 12 piscinas e toboáguas) – A partir de R$ 558;

Villas diRoma (04 piscinas) – A partir de R$ 558;

diRoma Exclusive (05 piscinas) ou Império Romano (06 piscinas) – A partir de R$ 591;

Thermas diRoma Hotel (15 piscinas) – A partir de R$ 788 – Inclui recreação infantil e adulto. Conta com parque aquático infantil e hidroginástica. À noite Bar Seresta com música ao vivo e bingo.