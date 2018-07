Santo Amaro recebe nova edição de evento Geek com estação de jogos gratuita

Ação “Estação Geek”, do Mais Shopping, trará mais experiências para os amantes da cultura. Público poderá jogar vídeo game gratuitamente no local

As férias chegaram! Para promover a diversão de jovens e adultos, além de aproximar o público para um espaço de diversão e tecnologia, durante o mês de Julho o Mais Shopping recebe a segunda edição de um evento Geek muito especial. A segunda edição da ação, agora com o nome “Estação Geek”, chega ao local repleta de novidades que farão a alegria de quem visita o empreendimento. Além disso, o local receberá ações especiais com cosplays de diversos personagens.

“A Cultura Geek vem crescendo gradativamente a cada ano. Na edição anterior, nosso evento foi um sucesso, com ótima recepção do público, que pôde aproveitar as diversas atrações que oferecemos desse universo que cresce a cada ano e é verdadeira paixão de crianças, jovens e também adultos. Teremos ainda mais novidades e um espaço ainda mais completo em 2018”, afirma Bruno Ramos, Superintendente do Mais Shopping.

Para a ação, o empreendimento preparou um espaço aberto ao público que poderá jogar vídeo games como PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360 com alguns dos jogos mais populares dessas plataformas, entre eles “Mortal Combat-X”, “Street Fighter 4 e 5”, “Injustice 1 e 2”, “Marvel vs Capcom Infinite”, “Marvel vs Capcom”, “Fifa 18”, “Pro Evolution Soccer 2018”, “Dance Central”, “Just Dance 2018” e “The King Of Fight” para jogar com os amigos em um clima gostoso de competição.

Para participar, o interessado terá de preencher um cadastro, feito no próprio local, e se preparar para a diversão. O espaço é totalmente gratuito e estará disponível de 06 a 31 de Julho (de segunda a sábado, das 12h às 20h; domingos e feriados, das 14h às 20h), no Piso Térreo. “Nossa expectativa é de mais uma edição bem sucedida e que possamos promover cada vez mais eventos como este, que envolvem toda a região, criando um ambiente muito especial”, finaliza Ramos.

Evento terá participação de cosplays

Personagens importantes da ficção serão lembrados durante o “Estação Geek”, como os super-heróis da Marvel e D.C., Disney, Masha e o Urso, Transformers e Star Wars, entre outras franquias homenageadas durante todo o mês, em dias específicos, entre às 13h e 18h, com intervalos. Confira a agenda de cosplays do evento:

06/07 – Masha e Urso; 07/07 – Hulk e Homem Aranha; 08/07 – Batman e Flash; 11/07 – Homem de Ferro e Capitão América; 14/07 – Bumblebee; 15/07 – Optimus Prime; 18/07 – Homem de Ferro e Homem Aranha; 21/07 – Mickey e Minnie; 22/07 – Hulk e Thor; 27/07 – Batman e Mulher Maravilha; 28/07 – Bumblebee e Optimus Prime; 29/07 – Darth Vader e Stormtrooper

SERVIÇO:

“Estação Geek”

Data: de 06 a 31 de Julho

Horário: de segunda a sábado, das 12h às 20h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Mais Shopping – Piso Térreo (Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro – São Paulo/SP)

Entrada: Gratuita

Sobre o Mais Shopping

O Mais Shopping localiza-se no maior polo comercial da cidade de São Paulo, com um fluxo diário de 1,3 milhão de pessoas por dia na região e está interligado ao metrô Largo Treze, ao terminal de ônibus Santo Amaro e próximo à estação Santo Amaro da linha 9-Esmeralda da CPTM. O empreendimento conta com estacionamento dividido em dois andares, com 770 vagas cobertas.

Com cerca de 200 operações dos mais diversos segmentos, como Americanas Express, Carrefour Express, Drogaria São Paulo, Kings Sneakers, Marisa, Miniso, O Boticário, Smart Fit, TNG, World Tennis, entre outras, além de uma praça de alimentação com 25 marcas, entre elas KFC, Pizza Hut, Burger King e McDonald’s, sendo uma excelente alternativa para famílias, estudantes e trabalhadores.

Um dos principais Shoppings da região, o empreendimento está investindo R$ 75 milhões na criação de um novo piso para receber o novo Poupatempo Santo Amaro, com previsão de entrega para o final de 2018. Atualmente, mais de 1,1 milhão de pessoas circulam pelo Mais Shopping, mensalmente.

O Mais Shopping e a Cinépolis, maior rede de cinemas da América Latina, oferecem aos clientes mais de 1,1 mil lugares em oito salas de cinema de última geração no formato stadium.

Fn | Hatsur Comunicação Integrada