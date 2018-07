Makro participa de Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha

A Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha ganhou um novo reforço este ano. A instituição, que desde 2009 realiza a arrecadação de roupas de frio para serem doadas aos que necessitam, agora também contará com o apoio do Makro Atacadista nesta empreitada. A iniciativa tem como objetivo reunir roupas e cobertores em bom estado que serão doados às famílias em situações de vulnerabilidade, principalmente nos meses de inverno onde essas pessoas sofrem com as baixas temperaturas.

Ciente do compromisso e do apoio com a comunidade em que atua, o Makro abre as portas de suas lojas e convida a todos a apoiar a campanha da Cruz Vermelha. Para contribuir, qualquer pessoa, seja colaborador, consumidor do Makro ou morador do entorno de alguma loja, pode comparecer a uma das unidades do atacadista em São Paulo e entregar as peças – calças, camisetas e, principalmente, agasalhos, além de cobertores.

As doações podem ser feitas no espaço disponibilizado para as arrecadações até o 16/07. As lojas participantes são Vila Maria, São Bernardo do Campo, Butantã, Aricanduva, Praia Grande, Interlagos, Lapa, Guarulhos, Merechal Tito, Santo André, Osasco e Santos.

Todas as doações realizadas nas lojas do Makro serão encaminhadas para a Cruz Vermelha, que a partir do cadastramento dos moradores – quando são colhidas informações como o tamanho da vestimenta, identidade de gênero e localidade – monta os kits contendo roupas e cobertores e entrega para cada pessoa o tamanho exato que utiliza. Um cuidado que diferencia a Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha das campanhas tradicionais, uma vez que qualifica a ação e evita o descarte e mal-uso das doações.

Em 2017, a Cruz Vermelha de São Paulo bateu recorde de arrecadação de mais de 19.800 quilos de roupas, quase o dobro da meta estipulada para o ano, e beneficiou diretamente mais de 42 mil pessoas de comunidades vulneráveis da cidade. O desafio este ano é conseguir 13 toneladas de roupas e cobertores para aquecer 20 mil pessoas.

Lojas participantes:

Makro Vila Maria

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3231 – Vila Maria, São Paulo

Makro São Bernardo do Campo

Rua Frei Damião, 355 – Paulicéia, São Bernardo do Campo

Makro Butantã

Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 – Butantã, São Paulo

Makro Aricanduva

Avenida Aricanduva, 5555 – Jardim Marilia, São Paulo

Makro Praia Grande

Av. Ayrton Senna da Silva, 119 – Sítio do Campo, Praia Grande

Makro Interlagos

Rua Domingas Galleteri Blotta, S/N – Interlagos, São Paulo

Makro Lapa

Rua Cenno Sbrighi, 700 – Lapa, São Paulo

Makro Guarulhos

R. Carlos Leal Evans, 252 – Jardim Santa Francisca, Guarulhos

Makro Merechal Tito

Avenida Marechal Tito, 2391 – São Miguel Paulista, São Paulo

Makro Santo André

Av. dos Estado, 7439, Santo André – SP

Makro Osasco

Shopping União – Avenida dos Autonomistas, 1496 – Vila Yara, Osasco

Makro Santos

Av. Nossa Senhora de Fátima, 1440 – Areia Branca, Santos

SOBRE O MAKRO

No Brasil desde 1972, o Makro é uma empresa do grupo holandês SHV para (Steenkolen Handels-Vereeniging), que opera em cinco países da América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. A partir dos anos 90, investiu na expansão de lojas em todo o Brasil, especialmente nas regiões Sul e Nordeste.

Hoje com 74 lojas amplas e estrategicamente localizadas nos país, busca atender a todos os nossos clientes, pessoas físicas e profissionais, oferecendo uma vasta gama de produtos, contemplando alimentos perecíveis, não perecíveis, bebidas, produtos de higiene e limpeza, descartáveis, utensílios, materiais de escritórios, pet, entre outros. Todos eles com os melhores preços do mercado.

