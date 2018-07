Oficinas de férias do MARCO é uma opção para a garotada aprender brincando

Campo Grande, (MS) – As já tradicionais oficinas de férias do Marco, acontecem a partir do dia 16 e vai até o dia 20 de julho. Serão vários cursos com diferentes técnicas para a garotada de 5 a 14 anos. Serão oferecidas Oficina da Criatividade, de Circo, Mangá e Stop Motion, com valores que variam de R$130,00 a R$ 150,00. Todos os cursos acontecem no período vespertino das 14h às 17h. É necessário também que os participantes levem materiais que serão informados no ato da inscrição. As inscrições começam hoje (03.07) e podem ser feitas presencialmente no museu das 8h às 17h30

A Oficina da Criatividade será ministrada pelas arte educadoras Ramona Rodrigues e Marelia Rodriguez. Com o objetivo de desenvolver habilidades físicas e mentais como o raciocínio, a imaginação e a criatividade através da classificação e manuseio de materiais, o curso pretende estimular as brincadeiras tradicionais e a brincadeira com os brinquedos confeccionados pelos próprios participantes.

Com a orientação dos ministrantes com relação ao manuseio e utilização dos materiais, será estimulada a invenção e confecção de brinquedos, bonecos a partir do reaproveitamento de materiais descartáveis, bem como de praticar o desenho e a pintura livre, em argila e customização de uma peça e de principalmente brincar muito com os colegas. Nessa oficina não haverá a necessidade de se levar materiais e podem participar crianças a partir de 5 anos de idade. O valor da oficina é de R$ 150,00 por criança.

Já a Oficina de Circo/Expressão Corporal será aplicada pela professora Renata Cáceres, arte educadora e atriz, graduada pelo curso de Artes Visuais/Licenciatura da UFMS. Podem participar crianças a partir de 8 anos de idade, sendo necessário que o participante venha com roupas confortáveis para a realização dos exercícios corporais, como roupas de malha, bermudas, calças leg. Serão oferecidas 15 vagas.

O curso irá abordar principalmente as modalidades de Solo (acrobacias), Tecido Acrobático e Lira Acrobática que desenvolvem a criatividade, a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência por meio das técnicas circenses e exercícios de expressão corporal (jogos dramáticos, jogos de percepção, técnicas de improvisação). Poderão participar crianças a partir de 8 anos. O investimento é de R$ 130,00

O Curso de Mangá: Criação de personagens, será ministrado pelo professor Leonn Gondin. A idade mínima para participar é de 8 anos. O valor da oficina é de R$ 130,00 com 15 vagas oferecidas.

Os alunos irão aprender a criar seu próprio personagem mangá, tendo conhecimento das técnicas especificas que auxiliarão em sua construção, como: a face e seus componentes; proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil); membros e suas articulações; efeitos de luz e sombra; vestimenta e drapeado; movimento corporal e construção de cenário. Os desenhos serão finalizados em caneta nanquim ou hidrográfica. O material necessário para a realização do curso é: papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

A Oficina de Stop Motion será realizada pelo professor Bruno Muniz Godoy com crianças a partir de 8 anos de idade. Há 15 vagas para esse curso com o valor de R$ 130,00.

Stop motion é uma técnica de animação com recursos da máquina fotográfica digital ou do computador. Utilizam-se modelos reais em diversos materiais, sendo os mais comuns a madeira e a massa de modelar. No cinema, o material utilizado tem de ser mais resistente e maleável visto que os modelos precisam durar meses, pois para cada segundo de filme são necessários aproximadamente 24 quadros.

Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro. Esses quadros são posteriormente montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento. Nessa fase, podem ser acrescentados efeitos sonoros, como fala ou música.

Um dos mais conhecidos filmes feitos com a técnica de stop motion foi O Estranho Mundo de Jack (1993), de Henry Selick e roteiro de Tim Burton. A Fuga das Galinhas (2000) de Peter Lord e Nick Park, Wallace e Gromit (2005) de Steve Box e Nick Park, Coraline e o Mundo Secreto (2009) de Henry Selick, O Fantástico Sr. Raposo (2009), de Wes Anderson, além de A Festa do Monstro Maluco (1967), A Noiva Cadáver (2005) e Frankenweenie (2012), dirigidos respectivamente por Jules Bass, Henry Selick e Tim Burton. São exemplos de filmes em stop motion. São várias as vertentes cinema que utilizam essa técnica, mas ela é usada principalmente em trabalhos de animação.

Os filmes em stop motion podem ser feitos em casa, apenas utilizando “miniaturas”. Podem ser uma simples brincadeira, pelo fato de sempre empregarem bonequinhos e por esse tipo de animação chamar mais atenção do público infantil.

Claymation ou clay animation é uma técnica de animação (stop motion) baseada em modelos de plasticina (massa de modelar), barro ou material similar.

No curso serão abordados os conceitos básicos da técnica do stop motion; produção individual de pequenas animações em claymation e demais técnicas agregadas ao stop motion; produção de Flipbook; construção de personagem para animação; ambiente e construção de cenário e técnicas alternativas.

É necessário que os participantes levem os seguintes materiais: câmera/celular/ tablet, caixa de palito de dente, massa de modelar Acrilex (Não a soft), bloco de folhas sulfite, canetinhas coloridas, caixas de sapato, Eva colorido de no mínimo 4 cores, computador e software básico para edição de vídeo.

Serviço: As oficinas de férias do MARCO acontecem de 16 a 20 de julho das 14h às 17h. A faixa etária é de 5 a 14 anos. Serão oferecidas Oficina da Criatividade, Stop Motion, Circo e Mangá. Os valores variam de R$ 130,00 a R$ 150,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.

Fn | FCMS