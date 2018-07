Corregedoria prende suspeito de ter assassinado sargento em assalto no Rio

O ataque ao sargento aconteceu na Rua Orestes Colombari, no Jardim Raposo Tavares. O policial iria assistir a um culto quando, no início da noite, foi abordado por três criminosos que tentaram roubar a sua moto. O PM reagiu e houve tiroteio, que terminou com o policial e um dos suspeitos feridos. O sargento chegou a ser socorrido, mas morreu cinco dias depois no Hospital das Clínicas.