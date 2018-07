Rio, Paraíba e Pernambuco recebem 163 venezuelanos de Roraima

Um voo da FAB transportou, hoje (3), um grupo de 163 venezuelanos que estavam em Boa Vista, capital de Roraima, para os estados de Pernambuco, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Destes, 69 seguiram para o município de Igarassu (PE), 44 para Conde (PB) e 50 para o Rio. De acordo com a Casa Civil do governo federal, esta será a primeira vez que essas três cidades recebem venezuelanos. Os abrigos de Igarassu e do Rio de Janeiro são administrados pela ONG Aldeias Infantis SOS. O de Conde, localizado no distrito de Jacumã, é de responsabilidade do Serviço Pastoral do Migrante.

Segundo nota publicada pela Casa Civil, a ONG Aldeias Infantis, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), receberá famílias com crianças e adolescentes, além de mulheres sozinhas ou grávidas. O Serviço Pastoral do Migrante na Paraíba abrigará prioritariamente homens e mulheres entre 18 e 30 anos, além de famílias.

Nas etapas anteriores, 527 venezuelanos foram levados para as cidades de São Paulo, Cuiabá e Manaus, durante os meses de abril e maio. O governo federal está investindo R$ 190 milhões, em créditos do Ministério da Defesa, em ações de abrigo, saúde e educação dos imigrantes venezuelanos. De acordo com as últimas estatísticas oficiais, há 48.646 venezuelanos, imigrantes ou refugiados, vivendo no Brasil.