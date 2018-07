Filho de Tina Turner comete suicídio Primogênito dá cantora deu um tiro na cabeçaFilho de Tina Turner comete suicídio

Reprodução/Facebook

Craig Raymond Turner, filho mais velho de Tina Turner, foi encontrado morto em sua casa, em Studio City, na Califórnia com um tiro na cabeça, aparentemente desferido por ele mesmo, na última terça-feira (3).

Craig nasceu em 1959 e era filho de Tina Turner com Raymond Hill, saxofonista da banda Kings Of Rhythm, e foi através do músico que ela conheceu o seu primeiro marido, Ike Turner, que adotou Craig.Durante a infância, Craig presenciou o relacionamento abusivo do casal que teria levado Tina Turner, inclusive, à tentativa de suicídio.

Craig era corretor de imóveis na região de San Fernando Valley. Ele cometeu suicídio, enquanto a mãe fazia uma viagem para Paris, na França. Horas antes da morte do filho, Tina foi fotografada em um evento da Semana de Moda local.

Tina ainda é mãe de Ronnie, de 57 anos, do casamento com Ike, e adotou os filhos que o ex-marido teve de um relacionamento anterior: Ike Junior, de 59 anos, e Michael, de 58 anos.