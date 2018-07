Minicursos gratuitos na área de vestuário estão sendo oferecidos este mês pelo SENAI CETIQT

Para começar em uma nova profissão ou dar um upgrade na carreira é preciso muitas vezes apenas de um empurrãozinho. E o SENAI CETIQT está dando essa ajuda por meio de minicursos gratuitos que a instituição vai promover neste mês de julho na área de vestuário. Serão quatro cursos, que vão acontecer em um ou dois dias, na unidade Riachuelo do CETIQT (Rua Magalhães Castro, 174). Deste modo, o aluno poderá ter contato direto e vivenciar a profissão, por meio de uma experiência 100% prática, com acesso a maquinários e laboratórios, que o farão conhecer não somente os cursos técnicos e de graduação oferecidos na instituição, mas também toda a moderna estrutura da faculdade, que é referência no Brasil na formação de mão de obra para o setor têxtil e de confecção.

Na área de vestuário, serão oferecidos dois cursos nesta primeira quinzena de julho: ”Desvendando os Segredos da Costura Industrial” e “Etiquetagem de Roupas”. Já os cursos: “Desenvolvimento de Produtos com Resíduos Sólidos da Indústria Têxtil” e “Estamparia Silk Screen” serão realizados na segunda quinzena do mês.

As inscrições ficam abertas até um dia antes da data de início de cada curso ou até o limite do número de vagas. Para se inscrever, basta acessar: https://materiais.senaicetiqt.com/minicursos.

Qualquer pessoa pode participar. O público é bem diversificado. As características do curso de costura, por exemplo, atraem normalmente pessoas experientes na área, que já estão no mercado mas querem se atualizar. Já quem está no Ensino Médio costuma preferir cursos mais voltados à área tecnológica.

