Com mais de dois milhões de atendimentos, Vitalmed comemora 25 anos de história

Os baianos estão, cada vez mais, se preocupando com a saúde. Prova disso são os números expressivos divulgados pela Vitalmed: em 25 anos de história completados neste mês de julho, a empresa já realizou mais de dois milhões de atendimentos com os serviços pré-hospitalar em casos de emergência e urgência; assistência médica em hotéis, resorts e eventos, além de resgate em rodovias e atenção domiciliar.

Parte desse número também reflete os cuidados com a saúde fora do estado, especificamente em São Luís do Maranhão, onde a empresa fincou raízes no ano passado. Na Bahia, a Vitalmed está presente em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna, tornando-se um dos maiores grupos baianos no setor da saúde. Atualmente, a empresa conta com cerca de 900 funcionários ativos que trabalham com a missão de promover, preservar e salvar vidas.

FnSocial | Catharine Matos