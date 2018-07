FÓRUM DISCUTE TEMAS RELEVANTES PARA OS SETORES DE IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Atração da feira Serigrafia SIGN FutureTEXTIL reúne, também, conteúdo para os mercados de Sublimação e Indústria Têxtil e ainda aborda a gestão dos negócios

O Fórum Serigrafia SIGN FutureTEXTIL reunirá profissionais de diversas áreas do mercado de impressão e comunicação visual para debater temas importantes para os empresários dos setores. O evento ocorre dentro da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, feira que oferece soluções integradas para os segmentos de comunicação visual e impressão digital e acontece entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O evento será dividido em quatro temas distintos. Para participar, os interessados devem realizar o credenciamento para visitar a feira, e em seguida preencher a inscrição para o Fórum no site www.serigrafiasign.com.br/pt/atracoes/forum.html, escolhendo o assunto de sua preferência. O cadastro é gratuito e válido para todos os painéis do dia. A programação de quarta à sexta-feira terá início às 13h50, e no sábado a abertura será às 10h25.

No dia 25 de julho, o Fórum será inteiramente dedicado a Sublimação, abordando o lançamento de produtos, inovação e os principais tipos de processo. O segundo dia tratará da impressão digital têxtil com a presença de importantes palestrantes dos setores de confecção, serigrafia, moda e tecnologia. A Indústria 4.0 neste mercado será tema da apresentação de Fernando Moebus, especialista em Manufatura Avançada do SENAI CETIQT.

Para o engenheiro, a inovação é algo extremamente necessário para a sobrevivência das empresas que atuam com confecção. “A indústria têxtil foi pioneira na primeira revolução industrial e agora necessita se tornar mais competitiva para concorrer com o mercado internacional. Queremos mostrar que inovar trará muitos benefícios para a manufatura e atuará diretamente na qualidade dos produtos e na redução de estoques e de não conformidades, por exemplo”, comenta.

Na sexta-feira, dia 27 de julho o assunto do Fórum será a Comunicação Visual. Os participantes terão acesso a conteúdos que abordam o uso das cores, do vinil autoadesivo e do acrílico na comunicação e as principais perspectivas para o mercado de impressão digital.

Além de destacar as novidades em máquinas, técnicas, aplicações e produtos, o diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG, Manoel Manteigas de Oliveira, também abordará o impacto da economia atual no segmento. “A impressão digital está consolidada como um conjunto de tecnologias capazes de prover múltiplas soluções para a comunicação. No entanto, as empresas ainda precisam ser aperfeiçoadas buscando novos nichos de atuação e oportunidades. Com o modelo de negócio apropriado e com integração de diferentes tecnologias, é possível alcançar bons resultados mesmo neste período de economia incerta”, explica o diretor.

O último dia do evento vai tratar de um tema muito relevante para os empresários, a Gestão. As palestras terão como principal objetivo apresentar assuntos que contribuirão para o desenvolvimento do mercado, como precificação, canal de vendas online, fidelização de clientes, marketing digital e empreendedorismo.

Para Liliane Bortoluci, diretora da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, as feiras de negócios devem investir para a profissionalização do setor a que elas representam. “Eventos como o Fórum trazem muita informação e temas de qualidade para os visitantes que buscam conhecimento e novas experiências. Para nós, é muito importante contribuir para os segmentos oferecendo essa oportunidade”, comenta Liliane.

A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL é uma realização da Informa Exhibitions e reunirá cerca de 600 marcas que oferecem soluções para as áreas de Serigrafia, Sublimação, Impressão em grandes formatos, Impressão digital têxtil (estamparia), Decoração para Interiores, Materiais promocionais, brindes e personalização, Sinalização, Sinalização Digital e Softwares para os segmentos de impressão e gestão empresarial. O credenciamento gratuito já está aberto. Basta acessar a aba INSCREVA-SE do site www.serigrafiasign.com.br e preencher as informações. A feira é restrita aos profissionais do setor e somente é permitida a entrada de maiores de 14 anos.

