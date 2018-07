Equipotel inova para ampliar debate sobre as novas oportunidades do mercado

Compreendendo como um momento de mudanças profundas no setor, os responsáveis pela Equipotel chegaram às novidades a partir de sessão de design thinking, consultoria com profissionais renomados do ramo da hospitalidade, trabalho analítico em cima de opiniões de seus expositores, visitantes e parceiros. E ainda realizaram, como estratégia para ampliar e aperfeiçoar ainda mais a qualificação de seus visitantes, um inédito road show de divulgação da feira, que percorreu mais de 20 cidades das regiões Norte e Nordeste, estreitando relacionamento com associações regionais, com o foco em garantir a presença de compradores de todo o país.

Todo trabalho foi feito no sentido de afinar ainda mais a compreensão de mercado, resultando em um aperfeiçoamento da feira, tornando-a ainda mais assertiva. Após o fechamento da última edição, foram computados 32mil visitantes.

Em dados recentes do Fórum Econômico Mundial, o Brasil figura como o primeiro colocado, dentre 136 países, em ranking de potencial de faturamento turístico pelos seus recursos naturais. Nos quesitos mão de obra e infraestrutura, o país cai para a 27ª posição no mesmo ranking e as condições e facilidades para se empreender derrubam o país para a 133ª posição.

A combinação desses dados traz à tona a necessidade do setor se atualizar, aprimorar seu nível de prestação de serviços e se unir para levar à frente as demandas necessárias para seu desenvolvimento junto ao setor público. “Se todos os estados tratassem o turismo como deveriam, estaríamos competindo com os grandes destinos mundiais. Ainda há o que se fazer para chegarmos lá.” Afirmou Manoel Linhares, presidente da ABIH-Nacional, no último Conotel, maior congresso nacional do setor hoteleiro, que em 2018 ocorreu dentro da Equipotel Regional, em Fortaleza. A versão regional foi vista pelos organizadores como um primeiro passo de um novo momento do mercado da hospitalidade, a ser sucedido pela renovada 56ª Equipotel.

As novidades começam na planta da feira. Em 2018 a Equipotel contará com 7 setores: Cozinhar & Servir, Décor & Conforto, Gestão & Conectividade, Lazer & Entretenimento, Cuidados & Limpeza, Relax & Bem-Estar e Serviços & Facilidades. A divisão faz com que a Equipotel seja a única feira latino-americana que envolve todos os segmentos do mercado da hospitalidade, trazendo diversas empresas enquanto expositoras em cada um dos setores.

O perfil de visitantes compreende as mais diversas facetas do mercado da hospitalidade – passando por proprietários ou gestores de hotéis, motéis, pousadas, resorts, hostels, flats, acampamentos, donos de spas, – norteou a concepção de experiências que ocorrerão na feira. Para a Equipotel, essas experiências se darão dentro de 4 Pilares: conteúdo, negócios, relacionamento e inovação.

O primeiro pilar trará palestras de conteúdo de alto nível para profissionais e empreendedores do setor, sediadas no espaço Café do Saber, Guia de Motéis Talks, e também no Congresso da Hospitalidade. Quando o assunto são os negócios e relacionamento, o Conecta Club irá reunir tomadores de decisão selecionados, numa área vip, com os principais players do mercado. Por fim, no pilar inovação, teremos pela primeira vez a indicação do Selo de Hospitalidade, destacando produtos expostos na feira, sejam eles novidades ou campeões de venda. O selo terá curadoria da Revista Hotéis e tem como objetivo premiar as empresas que se esforçam na busca pela excelência dentro do mercado.

Complementando a parte de inovação, mostras temáticas terão lugar fixo na feira para demonstrar as principais tendências do mercado da hospitalidade, como o Hotel Design, Spa Conceito, Motel Design e o Archathon. Os dois primeiros espaços levam a assinatura de Sérgio Oliveira, arquiteto que há 25 anos é um dos principais nomes dentro da área de projetos para o setor hoteleiro. O espaço voltado ao setor moteleiro, por sua vez, terá a curadoria da ABMotéis.

As novidades continuarão sendo divulgadas à medida que a feira for se aproximando, mas as expectativas entre organizadores, visitantes e expositores são altas. “Nós, da Reed Alcantara, terminamos a última Equipotel muito satisfeitos com o resultado, mas sabendo que havia margem para aperfeiçoar a feira. Reunimos profissionais de renome, identificamos demandas de visitantes e expositores e concebemos a versão de 2018 com novidades, fazendo aquilo que é o nosso dever enquanto organizadores que é manter o evento atualizado, cada vez mais consolidado enquanto referência para o seu segmento” comenta Camila Moretti, gerente da Equipotel.