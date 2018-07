Rede Bonaparte comemora mais de 85 mil pratos vendidos por mês

Com 35 lojas no Norte – Nordeste franquia comemora sucesso dos pratos

A inspiração é francesa, mas o paladar é bem brasileiro. A rede Bonaparte, comemora o número de pratos vendidos por mês. São cerca de 85 mil pratos que foram escolhidos por nortistas e nordestinos na hora da alimentação. Com receitas com aves, carnes e pescados, os restaurantes primam por requinte e criatividade de suas receitas.

O Bonaparte, primeira marca do Grupo Bonaparte, trouxe um novo conceito de refeições rápidas. Atualmente são 35 lojas espalhadas em estados como Acre, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, na Bahia está presente em cidades como Salvador, Itabuna, Juazeiro, e a mais nova em Vitória da Conquista.

Em pesquisas feitas com consumidores e um trabalho de branding para discutir o posicionamento da marca, o Bonaparte foi citado como inovador, por isso, a escolha de pratos inusitados e surpreendentes para a rede que tem como carro chefe os pratos de refeições mais clássicos. Atualmente preparou um menu especial para copa com homenagens a Brasil, Rússia e França, com receitas inéditas, até o dia 22 de julho.

Fn | Laboratório de Notícias