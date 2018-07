Câmara Espanhola abre as inscrições para o 6º Prêmio de Sustentabilidade

São Paulo, 3 de julho de 2018 – Com o objetivo de promover a cultura sustentável no país, a Câmara Espanhola de Comércio no Brasil abre as inscrições para o 6º Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade. Independente de qual seja o porte e padrão de atuação da companhia, a iniciativa tem como mérito de identificar e disseminar as boas práticas sustentáveis pelas empresas que atuam no Brasil, e que muitas vezes são desconhecidas do público. “O Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade reconhece as práticas empresariais que gerem benefícios cada vez mais tangíveis ao negócio a partir da integração das questões ASG e da identificação de oportunidades de geração de negócios. Na última edição foram inscritos excelentes projetos que compartilhamos em nossa tradicional Memória de Sustentabilidade”, afirma Carolina Carvalho, diretora executiva da Câmara Espanhola. Assim como na edição anterior, Pequenas e Médias Empresas (PMEs), mesmo não associadas à Câmara também poderão se inscrever no prêmio. As inscrições vão até o dia 16 de setembro e se estendem a todos aos associados da Câmara Espanhola. O júri de peso composto pelas entidades Endeavor, Instituto Ethos e Pacto Global avaliarão todos os projetos inscritos. Os grandes vencedores serão conhecidos no dia 05 de dezembro de 2018, em grande evento realizado pela Câmara, com a presença de autoridades espanholas, empresários e líderes da área de sustentabilidade. Edição 2017 A edição 2017 do Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade superou as expectativas. Dos 18 projetos, 77% se inscreveram na categoria Grandes Empresas e 23% em Pequenas e Médias Empresas. Os projetos inscritos registraram a marca de R$ 245 milhões de investimentos, beneficiando cerca de 520 mil pessoas em mais de 730 municípios em todo o Brasil. Desenvolvidos em diferentes áreas como educação, proteção ambiental, promoção de energias renováveis, erradicação da pobreza, empoderamento, microcrédito, saúde, inovação, reutilização de resíduos, redução da pegada de carbono, entre outros. Clique aqui e saiba como se inscrever no 6º Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade. Para saber mais informações sobre as próximas ações acesse o site www.camaraespanhola.org.br