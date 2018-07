O bar de todos os técnicos

Em clima descontraído e informal, o Resenhowsky promove mesas rotativas para debater a Copa de um jeito diferente

Você gosta de uma boa cerveja? Gosta de falar de futebol? E já pensou se seu papo de buteco vira vídeo? Pois o Resenhowsky reuniu um time de respeito entre torcedores, jornalistas, professores, ilustradores, dentre outras figuraças pra lá de carismáticas que abordam a Copa como você nunca viu!

Nada de mesas táticas, e debates que parecem apenas afastar o torcedor da mídia. Em vez disso, muita cerveja – inclusive para o apresentador! – aperitivos, artes, curiosidades, histórias, risos e tudo o que cerca “a maior festa do planeta” – brilhante definição de um frustrado torcedor italiano!

Produzido pela Meax Media, o Resenhowsky é o programa em que os 200 milhões de técnicos do nosso Brasil podem se sentir de fato representados; e mais, estão convidadíssimos a assistir às gravações. Toda terça-feira, a partir das 19:00, até o fim da Copa no Bar do Celso. Rua Brejo Alegre, 414 – Brooklin/Cidade Monções, próximo à Avenida dos Bandeirantes, São Paulo (SP).

Saiba mais sobre a Meax Media: http://www.facebook.com/meaxmedia/

Sobre a Meax Media:

A Meax Mídia é uma produtora audiovisual conectada com o mundo em que vive, mas também preocupada em torná-lo melhor. Com foco e criatividade, velhas fórmulas de conteúdo podem ser atualizadas, e alcançar cada vez mais pessoas! Conheça mais em: http://www.facebook.com/meaxmedia/

Fn | NB Press Com,.