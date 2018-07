Grupo Amor Pleno participa de palestra com pediatra

O papel do pediatra durante o parto foi o tema abordado pelo médico convidado

O encontro com os “casais grávidos”, aconteceu na última segunda-feira, 02, e teve o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a importância da consulta com o pediatra antes do parto para a criação de vínculo com o mesmo, para orientações sobre aleitamento materno nos primeiros dias do pós- parto, e vacinação, entre outros.

O palestrante, Dr. Adelson Mariano de Brito ressaltando a importância do suporte familiar nos primeiros dias do pós-parto. “O papai tem um papel principal, dada a fragilidade das mamães nesse período, provocada pelas alterações emocionais”, finalizou.

O Grupo Amor Pleno se reúne uma vez ao mês discutindo temas voltados aos cuidados do bebê e da mamãe durante o período do Pré-Natal.

Medicina Preventiva

A Medicina Preventiva é um grupo multidisciplinar, composto por Nutricionista, Psicóloga, Enfermeira e Médica, além do apoio de médicos cooperados convidados.

Todas as atividades são desenvolvidas nos grupos: Amor Pleno, para gestantes, Equilíbrio e Saúde, para portadores de doenças crônicas, Vida Leve, para emagrecimento, Saúde em Dia (Educação em Diabetes) e Planejamento Familiar, para quem tem interesse em realizar procedimentos contraceptivos definitivos.

Para fazer parte de nossos grupos, entre em contato com a Medicina Preventiva pelo telefone: 3702 4000 ramal 4040 ou 4031.

