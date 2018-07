ARTE EM NOME DO AMOR

Artistas se unem para criar vitrine que desperte o sonho e o amor nas pessoas

Esbanjando talento e criatividade, as artistas da TEJ + Bianco Einloft Contemporany Art Gallery/Studio assinam a vitrine ‘Despertar para um sonho’, no primeiro “D&D Show Case 2018”. Nesta mostra, o D&D Shopping, em São Paulo, se transforma numa galeria conceitual com 12 renomados profissionais que abusam do design e tendências em vitrines assinadas e espalhadas pelos corredores de todo o mall. A mostra, que abre dia 5 de julho, fica exposta até o dia 30 de setembro.

A vitrine traz um mix de elementos e obras de arte, que combinados, criam um momento para sonhar e sair da rotina maçante e engessada em que vivemos hoje. Considerando que hoje em dia o ser humano vive em uma rotina maçante e engessada, neste mundo tão competitivo onde não há espaço para relações humanas mais profundas, o objetivo da vitrine é alertar ao público a importância do amor. Por isso, o visitante encontra objetos que descontroem a realidade cotidiana para que as pessoas consigam um tempo para sonhar e amar. A proposta maior é fazer o público se despir dos padrões tradicionais, ainda que de maneira lúdica, e despertar para viver mais um sonho e se libertar para novas oportunidades.

Além desta, há instalações inspiradas nos universos da moda, fotografia, arte, design e arquitetura, para que os visitantes possam vivenciar uma experiência única e inusitada, de nomes como Ale Jordão, Chris Ayrosa, Henrique Steyer, Gigi Monteiro e Jóia Bergamo, Kiko Sobrino, Léo Shehtman e Helena Caio, Lucas Anderi e Beca Milano, Luis Pedro Scalise, Martha Medeiros e Olegário de Sá, Vic Meirelles e VM.Lab, por Renato Bernardo.

TEJ + BIANCO EINLOFT CONTEMPORANY ART GALLERY/STUDIO

Unicidade é a principal característica do traço das designers e artistas Veronica Einloft, Thaisa Tozini, Elizabeth Márquez e Maria Paula Bianco nas suas criações. Com um posicionamento no cenário da arquitetura e decoração como um escritório boutique de design contemporâneo e jovem, com projetos únicos e exclusivos, elas vem se despontando no mercado. Criativas e sempre atentas desafiam o lugar comum com seus trabalhos.

CRÉDITO DAS FOTOS: André Klotz

Serviço:

D&D Show Case 2018

De 05 de julho a 30 de setembro

Local: D&D Shopping – Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin

Informações: Tel.: (11) 3043-9000 / 3043-9650 Entrada grátis. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 21h; sábado, das 10h às 20h e domingo e feriados das 14h às 19h.

Fn | MD Assessoria de Com,.