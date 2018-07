Fim de semana de férias tem evento para casais e crianças na Canção Nova

Destaque para o Canção Nova Insieme – 4º Encontro de Carros Históricos, com exposição de automóveise carreata pelas ruas de Cachoeira Paulista (SP)

Para iniciar o mês das férias escolares, a Canção Nova realiza em Cachoeira Paulista (SP), de 6 a 8 de julho de 2018, uma programação especial para toda a família, com o Acampamento para Casais – “Homem e mulher Deus os criou” (Gn 1,27) -, e o Aprofundamento para Crianças – “Devo ocupar-me das coisas de meu pai” (Lc 2,49).

Os adultos poderão participar de momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, palestras, missas e show no sábado (07), às 21h, com a cantora Juliana de Paula, que lançará o seu no CD: “O Alvo”, pela gravadora Canção Nova. Na missa no domingo (08), às 15h, os casais presentes poderão fazer a renovação dos votos matrimoniais.

Participam do acampamento: o padre Chrystian Shankar, pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis (MG), e os missionários da Canção Nova: Diácono Nelsinho Corrêa, Márcia Corrêa, Márcio Todeschini e o professor Felipe Aquino.

O Aprofundamento para Crianças (8 a 11 anos) será no Auditório São Paulo e as vagas já foram preenchidas.

Um momento de lazer para toda família é o “Canção Nova Insieme” – 4º Encontro de Carros Históricos. A exposição de automóveis acontecerá no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. No domingo, às 12h, os motoristas sairão em carreata do Centro de Evangelização, passando pelo Santuário do Pai das Misericórdias, em direção às ruas da cidade de Cachoeira Paulista (SP).

https://eventos.cancaonova. com/edicao/acampamento-para- casais-9/

Serviço

Evento: Acampamento para Casais – Tema: “Homem e mulher Deus os criou” (Gn 1,27) e *Aprofundamento para Crianças – Tema: “Devo ocupar-me das coisas de meu pai” (Lc 2,49)

Data: 6 a 8 de julho de 2018

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista – Cachoeira Paulista (SP)

Entrada: Gratuita – Acampamento para Casais;*Aprofundamento para Crianças:Vagas preenchidas