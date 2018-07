Alunos da Escola São Carlos participam de palestra sobre gravidez na adolescência

O tema despertou interesse dos alunos, que interagiram e tiveram dúvidas esclarecidas sobre métodos de prevenção



Aproximadamente 60 alunos da Escola Municipal São Carlos assistiram palestra sobre prevenção de gravidez na adolescência, nesta quarta-feira (04). Essa foi mais uma etapa do Projeto Previna 2018, executado em ações conjuntas das Secretarias Municipais de Educação e Cultura (SEMEC), Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS).

Os encontros aconteceram nos períodos matutino e vespertino, com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Conforme a palestrante, enfermeira Ivone Ribeiro, o tema chamou bastante atenção dos adolescentes, que interagiram durante todo o projeto.

“Com o objetivo de conscientizar sobre os riscos e prevenções, nós norteamos o assunto para vários lados, como financeiro, escolar, social e saúde. Diante disso, várias perguntas foram surgindo e conseguimos ter um bate-papo bem esclarecedor”, comentou a palestrante.

Através de palestras, o projeto visa reduzir índices de gravidez na adolescência, mostrando aos alunos os inúmeros problemas e limitações que uma gravidez precoce pode causar, além de explicar sobre métodos contraceptivos. “Precisamos incentivá-los a priorizar os seus sonhos e despertar a responsabilidade diante de suas primeiras relações amorosas e sexuais”, concluiu Ivone.

O Projeto Previna já foi realizado nas escolas municipais Joaquim Marques de Souza, Maria Eulália Vieira, Escola de Campo Antônio Camargo Garcia (Fazenda Vera Cruz) e por fim, concluiu o ciclo deste semestre na Escola São Carlos.

Após o período de férias, novos temas serão levados aos estudantes destas escolas. São parceiros desta iniciativa o Ministério Público e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Fonte: Diretoria de Comunicação