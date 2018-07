Primeiro Arraiá da Inclusão é realizado em Três Lagoas

Aberto a comunidade, evento tem como objetivo conscientizar a sociedade para a inclusão social de pessoas com deficiência

Convite _ I Arraiá da Inclusão

Visando conscientizar a sociedade para a inclusão social de pessoas com deficiência, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, apoia a realização do Primeiro Arraiá da Inclusão. O evento, aberto a comunidade, será realizado amanhã (05), a partir das 18h, na Kasa do Mateus, da Diretoria de Cultura, localizada à Rua Maria Guilhermina Esteves, 996, no bairro Santa Teresinha.

Segundo a idealizadora do evento, Tânia Aparecida de Lima Mariana, “a festa é inclusiva e não temos o objetivo de envolver dinheiro, mas de reunir a comunidade, os alunos, pais, familiares e toda a sociedade em geral para festejar nossas conquistas diárias”, disse.

Tânia, que tem uma filha de 27 anos com necessidade especial e está no último ano de pedagogia, desabafa que “estamos acostumados a falar sobre Políticas Públicas, Pedagógicas no dia a dia e sentimos falta de encontros como estes que envolva a comunidade para vir nos dar um abraço, para rir e nos distrairmos. É importante momentos como estes para vermos que vale a pena lutar diariamente e que nossos filhos são tão capazes como qualquer outro”, disse.

Tânia agradeceu o apoio da SEMEC “que tem se mostrado parceira deste tema desde o começo e não tem medido esforços para nos ajudar. Esperamos que este arraiá não pare aqui, mas que muitos outros sejam realizados com o apoio e participação da sociedade e cidades vizinhas”, concluiu.

